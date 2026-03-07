Maruti Fronx हो या Tata Nexon, लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maruti Fronx हो या Tata Nexon, मार्केट में लोगों के दिलों पर राज करती हैं ये गाड़ियां, जानिए कीमत

Affordable Cars in Market: अगर आप नई कार की तलाश में हैं और किफायती बजट के साथ ही माइलेज भी चाहते हैं तो हम आपको कुछ बेहतर गाड़ियों के ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में वैसे तो एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी को किफायती और माइलेज कारों की तलाश रहती है. 2026 में मार्केट में आपके लिए कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें Maruti Fronx से लेकर Kia Sonet तक के नाम शामिल हैं. ये गाड़ियां लोगों के लिए कीमत, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं. इन गाड़ियों को गांव ही नहीं बल्कि शहर में ड्राइव के लिए भी बेहतर माना जाता है. आइए इन गाड़ियों की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं. 

Tata Punch

पहली कार Tata Punch है, जिसे भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जाता है. इसके साथ ही गाड़ी की बिक्री भी खूब होती है. Tata Punch की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये है, जबकि टर्बो वेरिएंट 8.29 लाख रुपये से 9.79 लाख रुपये तक मिलता है. Punch Turbo में1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120 PS पावर और 170 Nm टॉर्क देता है. 

Maruti Fronx

दूसरी कार Maruti Fronx है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये के करीब है. Maruti Fronx में आपको 1.2-लीटर नेचुरनी एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है. इसके साथ ही गाड़ी का CNG वेरिएंट भी शामिल है. गाड़ी के माइलेज की बात की जाए को ARAI के मुताबिक, इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट 21.79 किमी/लीटर और CNG वेरिएंट 28.51 किमी/किग्रा तक का एवरेज देती है. 

Tata Nexon

तीसरी कार Tata Nexon है, जो भारतीय बाजार में बिकने वाली मोस्ट पॉपुलर कारों में से एक है और कंपनी की मोस्ट-सेलिंग कार है. इतना ही नहीं कंपनी की गाड़ियां सेफ्टी की गांरटी भी देती हैं. Tata Nexon को ग्लोबल NCAP की तरफ से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है और गाड़ी में 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है. टाटा नेक्सन की एक्स-शोरूम प्राइस 7.31 लाख रुपये से शुरू है.

Mahindra XUV 3XO

चौथी कार Mahindra XUV 3XO है, जो तीन पावरट्रेन के साथ मार्केट में मौजूद है. इस गाड़ी में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल का इंजन मिलता है, जिससे 82 kW की पावर मिलती है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस गाड़ी में 1.2-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी शामिल है. इस इंजन से 96kW की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम कीमत 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Kia Sonet

आपके लिए पांचवी कार Kia Sonet है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.20 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन दिए गए हैं. गाड़ी के ARAI माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी पेट्रोल में 18.83 किमी/लीटर और डीजल में 24.1 किमी/लीटर तक माइलेज देती है. 

Maruti e-Vitara से लेकर Mahindra BE 6 तक, कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? 

Published at : 07 Mar 2026 10:38 AM (IST)
Embed widget