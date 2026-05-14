मॉडर्न लुक के साथ इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Honda City Facelift, जानिए खासियत

मिड-साइज सेडान सेगमेंट में Honda City लंबे समय से लोगों की पसंदीदा कारों में शामिल रही है. अब कंपनी इस लोकप्रिय कार का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पहले के मुकाबले काफी बड़ा डिजाइन बदलाव देखने को मिलेगा. नई Honda City को ज्यादा स्पोर्टी, प्रीमियम और मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है, ताकि यह खास तौर पर युवा ग्राहकों को आकर्षित कर सके. कंपनी 22 तारीख को इस नई फेसलिफ्ट कार से पर्दा उठा सकती है.

कैसा होगा नई Honda City का डिजाइन?

नई Honda City फेसलिफ्ट का डिजाइन काफी हद तक Honda Prelude पर बेस्ड बताया जा रहा है. कार के फ्रंट लुक में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें पहले से ज्यादा चौड़ी LED हेडलाइट्स दी जाएंगी, जो कार को बेहद शार्प और आकर्षक लुक देंगी.इसके साथ नई ग्रिल और बदला हुआ बंपर भी मिलेगा. कार का फ्रंट डिजाइन अब ज्यादा चौड़ा और स्पोर्टी दिखाई देगा, जो Honda की नई डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाता है.

कार के पीछे वाले हिस्से यानी रियर डिजाइन में भी बदलाव होने की उम्मीद है. इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे कार का ओवरऑल लुक और प्रीमियम लगेगा.माना जा रहा है कि नई Honda City पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश नजर आएगी.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो केबिन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है.इसके अलावा नए कंट्रोल्स और बदला हुआ डैशबोर्ड डिजाइन भी मिलने की उम्मीद है.हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी स्पीडोमीटर और दूसरे डायल्स का डिजाइन पहले जैसा ही रह सकता है.

यह नया मॉडल पूरी तरह नई जनरेशन कार नहीं बल्कि फेसलिफ्ट वर्जन होगा. इसलिए कार की बेसिक बॉडी और केबिन स्पेस में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि Honda City पहले से ही अपने बड़े और आरामदायक रियर सीट स्पेस के लिए जानी जाती है, इसलिए इसमें बैठने की सुविधा पहले जैसी ही बनी रहेगी.

फीचर्स की बात करें तो नई Honda City में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट और कुछ नए प्रीमियम फीचर्स मिलने की संभावना है. इससे कार की टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट लेवल पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा.

इंजन के मामले में कंपनी ज्यादा बदलाव नहीं करेगी.नई Honda City फेसलिफ्ट में वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल में दिया जाता है.इसके साथ CVT ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स दोनों विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे.यानी डिजाइन और फीचर्स में बदलाव जरूर होगा, लेकिन परफॉर्मेंस का भरोसेमंद अनुभव पहले जैसा ही मिलेगा.

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