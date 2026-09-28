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हिंदी न्यूज़ऑटोनई CB350 रेंज में इतने मॉडल क्यों, किसका डिजाइन किसके लिए?

नई CB350 रेंज में इतने मॉडल क्यों, किसका डिजाइन किसके लिए?

Honda की CB350 रेंज में अलग-अलग डिजाइन और स्टाइल वाले मॉडल मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं H’ness CB350, CB350 और CB350RS के डिजाइन, फीचर्स, खासियत और मॉडल्स के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 01:11 PM (IST)
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भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में 350cc सेगमेंट काफी लोकप्रिय है. इसी सेगमेंट में Honda की CB350 रेंज अलग-अलग डिजाइन और राइडिंग स्टाइल के साथ मौजूद है. पहली नजर में H’ness CB350, CB350 और CB350RS एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती लग सकती हैं, लेकिन कंपनी ने इन तीनों को अलग-अलग कस्टमर पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

यह बाइक्स एक ही जैसी दिखाई देती है, लेकिन डिजाइन, राइडिंग पोजिशन, फीचर्स और स्टाइल के मामले में  ये एक-दूसरे से काफी अलग है. ऐसे में अगर आप नई मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जानिए Honda की CB350 में आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल कौनसा होगा.  

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H’ness CB350 किसके लिए?

H’ness CB350 इस रेंज में ज्यादा क्लासिक और रेट्रो लुक वाली मोटरसाइकिल है. इसका डिजाइन पुराने दौर की रोडस्टर बाइक्स से इंस्पायर नजर आता है. राउंड हेडलैंप, क्रोम एलिमेंट्स और पारंपरिक बॉडी डिजाइन इसे क्लासिक बनाती हैं. यह बाइक उन राइडर्स के लिए अच्छी हो सकती हैं, जो रोजाना शहर में बाइक चलाने के साथ-साथ वीकेंड राइड के लिए भी आरामदायक मोटरसाइकिल चाहते हैं.

CB350 है क्लासिक और मॉडर्न का संतुलन

CB350 को Honda की क्लासिक रोडस्टर सोच का ज्यादा आधुनिक रूप माना जाता है. इसमें रेट्रो डिजाइन के साथ आधुनिक फीचर्स और ज्यादा प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है. इसका डिजाइन उन लोगों को ध्यान में रखता है जिन्हें बहुत ज्यादा पुराने जमाने वाला लुक नहीं चाहिए, लेकिन वे पूरी तरह आधुनिक डिजाइन वाली मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदना चाहते. यानी CB350 क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है.

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CB350RS किसके लिए?

CB350RS इसी रेंज का सबसे अलग डिजाइन वाला मॉडल है. इसमें स्क्रैम्बलर से इंस्पायर स्टाइल दिखाई देती है. ब्लैक्ड-आउट एलिमेंट्स, अलग सीट डिजाइन और स्पोर्टियर बॉडीवर्क इसे बाकी दोनों मॉडल से अलग पहचान देते हैं. अगर आपको रेट्रो बाइक पसंद है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और कैजुअल डिजाइन चाहिए, तो CB350RS आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है.

तीनों में इंजन कितना अलग है?

CB350 रेंज के इन मॉडल्स की सबसे बड़ी समानता उनका 348cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है. हालांकि मॉडल और वेरिएंट के अनुसार पावर, टॉर्क, फीचर्स और ट्यूनिंग में अंतर हो सकता है. Honda ने केवल इंजन के आधार पर अलग-अलग बाइक बनाने के बजाय डिजाइन और राइडिंग कैरेक्टर के जरिए कस्टमर्स के लिए विकल्प तैयार किए हैं. एक ही सेगमेंट में अलग-अलग स्टाइल देने से कंपनी सभी कस्टमर्स की पसंद को ध्यान में रखने की कोशिश करती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Auto News Honda CB350
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