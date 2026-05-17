हजारों खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा कार का माइलेज और पिकअप, ये 8 जरूरी टिप्स आएंगे काम

गर्मियों का मौसम आते ही कई लोग अपनी गाड़ी के माइलेज और पिकअप को लेकर परेशान होने लगते हैं. अक्सर लोग हजारों रुपये खर्च करके सर्विस या पार्ट्स बदलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं देती. इसकी सबसे बड़ी वजह कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां होती हैं, जिन पर लोग ध्यान नहीं देते.

अगर समय रहते कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी गाड़ी का माइलेज और पिकअप बेहतर किया जा सकता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे है, जो गर्मियों में आपकी कार को फिट रखने में मदद कर सकते हैं.

एयर फिल्टर की सफाई

सबसे पहले एयर फिल्टर की सफाई बहुत जरूरी मानी जाती है. गर्मियों में धूल-मिट्टी ज्यादा होने की वजह से एयर फिल्टर जल्दी गंदा हो जाता है. जब फिल्टर चोक हो जाता है तो इंजन तक सही मात्रा में हवा नहीं पहुंचती. इससे इंजन ज्यादा फ्यूल जलाने लगता है और माइलेज कम हो जाता है. इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर साफ करवाना और जरूरत पड़ने पर बदलवाना जरूरी है. साथ ही फिल्टर बॉक्स के अंदर जमा धूल को भी साफ करना चाहिए.

रेडिएटर ओर AC कंडेंसर की सफाई

गर्मी के मौसम में रेडिएटर और AC कंडेंसर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है. आंधी और धूल की वजह से इनके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है, जिससे इंजन की गर्मी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती. इसका सीधा असर इंजन की परफॉर्मेंस और AC कूलिंग पर पड़ता है. ऐसे में बिना कोई पार्ट खोले सिर्फ प्रेशर वाले पानी से रेडिएटर और कंडेंसर की सफाई करने से काफी फायदा मिल सकता है. इससे इंजन ठंडा रहता है और गाड़ी स्मूद चलती है.

टायर प्रेशर को सही बनाए रखना

टायर प्रेशर भी माइलेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. गर्मियों में तापमान बढ़ने से टायर के अंदर की हवा फैल जाती है. अगर टायर में हवा ज्यादा या कम हो, तो इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए हमेशा कंपनी की ओर से बताए गए सही टायर प्रेशर को बनाए रखना चाहिए. खासतौर पर सुबह के समय टायर प्रेशर चेक करवाना बेहतर माना जाता है क्योंकि उस समय टायर ठंडे रहते हैं और सही रीडिंग मिलती है.

गाड़ी की समय पर सर्विस करवाना

गाड़ी की समय पर सर्विस करवाना भी बेहद जरूरी है.कई लोग सर्विस को टालते रहते हैं, लेकिन इससे इंजन के अंदर घर्षण बढ़ जाता है और गाड़ी की पिकअप कमजोर होने लगती है. समय पर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और स्पार्क प्लग बदलवाने से इंजन स्मूथ चलता है और माइलेज बेहतर मिलता है. अगर फ्यूल सिस्टम और इग्निशन सिस्टम सही हालत में हों, तो गाड़ी की ताकत भी बनी रहती है.

ड्राइविंग का तरीका भी माइलेज पर डालता है असर

ड्राइविंग का तरीका भी माइलेज पर सीधा असर डालता है. बार-बार अचानक एक्सीलेटर दबाना, तेज ब्रेक लगाना और गलत समय पर गियर बदलना फ्यूल की बर्बादी बढ़ा देता है. अगर गाड़ी को आराम से और सही RPM पर चलाया जाए, तो इंजन पर कम दबाव पड़ता है और माइलेज अच्छा मिलता है. इसके अलावा लंबे समय तक गाड़ी स्टार्ट रखकर खड़े रहने से भी पेट्रोल या डीजल बेकार खर्च होता है.

एसी का सही इस्तेमाल भी काफी जरूरी

AC का सही इस्तेमाल भी गर्मियों में काफी जरूरी होता है. धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर बहुत गर्म हवा भर जाती है. ऐसे में तुरंत AC ऑन कर देने से कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. बेहतर तरीका यह है कि पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के शीशे खोल दें ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए. उसके बाद AC चालू करें. इससे इंजन पर कम लोड पड़ता है और गाड़ी बेहतर माइलेज देती है.

व्हील अलाइनमेंट और ब्रेक की स्थिति की जांच

व्हील अलाइनमेंट और ब्रेक की स्थिति भी चेक करते रहना चाहिए. अगर पहिए सही दिशा में नहीं घूम रहे हों या ब्रेक हल्के-हल्के जाम हों तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे गाड़ी की पिकअप कमजोर हो जाती है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए हर कुछ हजार किलोमीटर पर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाना फायदेमंद माना जाता है.

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