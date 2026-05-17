हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनई कार में गलती से भी न कराएं ये काम, वरना तुरंत खत्म हो जाएगी वॉरंटी

नई कार में गलती से भी न कराएं ये काम, वरना तुरंत खत्म हो जाएगी वॉरंटी

New Car Warranty: नई कार खरीदने के बाद कुछ गलतियां आपकी कंपनी वॉरंटी तुरंत खत्म कर सकती हैं. जानिए कौन-से बदलाव और लापरवाही नई कार मालिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 17 May 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

New Car Warranty: नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास अनुभव होता है. लोग नई कार लेते ही उसमें अलग-अलग एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन करवाने लगते हैं ताकि कार ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम दिखे. लेकिन कई बार यही जल्दबाजी भारी नुकसान का कारण बन जाती है. बहुत से कार मालिक यह नहीं जानते कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कंपनी तुरंत कार की वॉरंटी खत्म कर सकती है. 

यानी अगर बाद में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी दूसरे बड़े पार्ट में खराबी आती है तो कंपनी फ्री रिपेयर देने से मना कर सकती है. खास बात यह है कि कई लोग छोटी बात समझकर लोकल गैरेज में काम करा लेते हैं और बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए नई कार खरीदने के बाद यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन-से काम सुरक्षित हैं और किनसे वॉरंटी पर खतरा बढ़ सकता है.

कौन-से बदलाव कार की वॉरंटी खत्म कर सकते हैं?

कार कंपनियां आमतौर पर उन्हीं पार्ट्स और सिस्टम की जिम्मेदारी लेती हैं जो कंपनी के तय नियमों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं. अगर कोई व्यक्ति लोकल गैरेज में जाकर वायरिंग कटवाता है, आफ्टरमार्केट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लगवाता है या इंजन में बदलाव करवाता है तो कंपनी इसे अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन मान सकती है. कई लोग तेज आवाज वाले हॉर्न, अतिरिक्त लाइट्स या लोकल CNG किट लगवा लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. 

ऐसे मामलों में बाद में खराबी आने पर कंपनी वॉरंटी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. इसके अलावा तय समय पर सर्विस न कराना या कंपनी के बजाय गलत इंजन ऑयल इस्तेमाल करना भी वॉरंटी खत्म होने का कारण बन सकता है. इसलिए नई कार में किसी भी बड़े बदलाव से पहले कंपनी की गाइडलाइन जरूर समझनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?

नई कार की वॉरंटी सुरक्षित रखने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि कार की वॉरंटी लंबे समय तक सुरक्षित रहे तो हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही काम कराएं. कंपनी द्वारा मंजूर एक्सेसरीज और पार्ट्स का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. कार की सर्विस समय पर कराना भी बेहद जरूरी है क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड वॉरंटी क्लेम के दौरान अहम भूमिका निभाता है. 

कई लोग पैसे बचाने के लिए लोकल गैरेज चुन लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी खराबी आने पर खर्च कई गुना बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि नई कार में बिना जरूरत ज्यादा मॉडिफिकेशन कराने से बचना चाहिए. आजकल कंपनियां खुद कई प्रीमियम एक्सेसरीज ऑफर करती हैं जो वॉरंटी पर असर नहीं डालतीं. थोड़ी सी समझदारी आपकी नई कार को लंबे समय तक सुरक्षित और परेशानी मुक्त रख सकती है.

यह भी पढ़ें: Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स

Published at : 17 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Car Service New Car Tips Car Warranty Car Modification
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नई कार में गलती से भी न कराएं ये काम, वरना तुरंत खत्म हो जाएगी वॉरंटी
नई कार में गलती से भी न कराएं ये काम, वरना तुरंत खत्म हो जाएगी वॉरंटी
ऑटो
क्या हैडब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी ढलान पर सरकती है? आप घर में ही समस्या कर सकते हैं ठीक
क्या हैडब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी ढलान पर सरकती है? आप घर में ही समस्या कर सकते हैं ठीक
ऑटो
नई की बजाय सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कितना फायदा? PM Modi ने की ये अपील
नई की बजाय सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कितना फायदा? PM Modi ने की ये अपील
ऑटो
मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?
मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
'राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन...', RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने पर बोले दिग्विजय सिंह
इंडिया
NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन?
बॉलीवुड
'कहीं के राजा हो क्या?' जब सलमान खान ने लाखों रुपये उधार लेकर पिता के लिए खरीदी घड़ी, भाईजान को खूब पड़ी थी डांट
'कहीं के राजा हो क्या?' जब सलमान खान ने लाखों रुपये उधार लेकर पिता के लिए खरीदी घड़ी
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
शिक्षा
UP Private Universities Quality Check : यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बड़ा एक्शन! क्वालिटी चेक के लिए 11 कमेटी गठित
यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बड़ा एक्शन! क्वालिटी चेक के लिए 11 कमेटी गठित
ट्रेंडिंग
Vat Savitri Puja in Train: चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो
चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget