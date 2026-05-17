नई कार में गलती से भी न कराएं ये काम, वरना तुरंत खत्म हो जाएगी वॉरंटी

New Car Warranty: नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास अनुभव होता है. लोग नई कार लेते ही उसमें अलग-अलग एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन करवाने लगते हैं ताकि कार ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम दिखे. लेकिन कई बार यही जल्दबाजी भारी नुकसान का कारण बन जाती है. बहुत से कार मालिक यह नहीं जानते कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कंपनी तुरंत कार की वॉरंटी खत्म कर सकती है.

यानी अगर बाद में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी दूसरे बड़े पार्ट में खराबी आती है तो कंपनी फ्री रिपेयर देने से मना कर सकती है. खास बात यह है कि कई लोग छोटी बात समझकर लोकल गैरेज में काम करा लेते हैं और बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए नई कार खरीदने के बाद यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन-से काम सुरक्षित हैं और किनसे वॉरंटी पर खतरा बढ़ सकता है.

कौन-से बदलाव कार की वॉरंटी खत्म कर सकते हैं?

कार कंपनियां आमतौर पर उन्हीं पार्ट्स और सिस्टम की जिम्मेदारी लेती हैं जो कंपनी के तय नियमों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं. अगर कोई व्यक्ति लोकल गैरेज में जाकर वायरिंग कटवाता है, आफ्टरमार्केट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लगवाता है या इंजन में बदलाव करवाता है तो कंपनी इसे अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन मान सकती है. कई लोग तेज आवाज वाले हॉर्न, अतिरिक्त लाइट्स या लोकल CNG किट लगवा लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर पड़ सकता है.

ऐसे मामलों में बाद में खराबी आने पर कंपनी वॉरंटी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. इसके अलावा तय समय पर सर्विस न कराना या कंपनी के बजाय गलत इंजन ऑयल इस्तेमाल करना भी वॉरंटी खत्म होने का कारण बन सकता है. इसलिए नई कार में किसी भी बड़े बदलाव से पहले कंपनी की गाइडलाइन जरूर समझनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?

नई कार की वॉरंटी सुरक्षित रखने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि कार की वॉरंटी लंबे समय तक सुरक्षित रहे तो हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही काम कराएं. कंपनी द्वारा मंजूर एक्सेसरीज और पार्ट्स का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. कार की सर्विस समय पर कराना भी बेहद जरूरी है क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड वॉरंटी क्लेम के दौरान अहम भूमिका निभाता है.

कई लोग पैसे बचाने के लिए लोकल गैरेज चुन लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी खराबी आने पर खर्च कई गुना बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि नई कार में बिना जरूरत ज्यादा मॉडिफिकेशन कराने से बचना चाहिए. आजकल कंपनियां खुद कई प्रीमियम एक्सेसरीज ऑफर करती हैं जो वॉरंटी पर असर नहीं डालतीं. थोड़ी सी समझदारी आपकी नई कार को लंबे समय तक सुरक्षित और परेशानी मुक्त रख सकती है.

यह भी पढ़ें: Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स