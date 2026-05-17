क्या हैडब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी ढलान पर सरकती है? आप घर में ही समस्या कर सकते हैं ठीक

क्या आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी ढलान पर धीरे-धीरे पीछे या आगे सरक जाती है? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. बहुत से लोग इस छोटी सी समस्या को बड़ी खराबी समझ लेते हैं और सीधे गैरेज पहुंच जाते हैं, जहां कई बार उनसे बिना वजह ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए जाते हैं.

असल में यह समस्या ज्यादातर गाड़ियों में समय के साथ सामान्य रूप से आती है. जब हम रोजाना हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर लगी वायर धीरे-धीरे खिंचने लगती है और थोड़ी ढीली हो जाती है. यही वायर पीछे के ब्रेक को लॉक करने का काम करती है.

इन जरूरी टिप्स को फॉलो करना जरूरी

जब वायर ढीली हो जाती है तो आप चाहे हैंड ब्रेक कितना भी ऊपर खींच लें, ब्रेक शू या ब्रेक पैड पहियों को पूरी ताकत से पकड़ नहीं पाते. इसका नतीजा यह होता है कि गाड़ी ढलान पर खड़ी करने के बाद भी हल्की-हल्की सरकने लगती है. कई लोग समझते हैं कि ब्रेक पूरी तरह खराब हो गए हैं जबकि असली खराबी सिर्फ एक छोटी सी एडजस्टमेंट में होती है.

हैंड ब्रेक लीवर के नीचे या उसके आसपास कंपनी की तरफ से एक एडजस्टिंग नट दिया जाता है. यह नट हैंड ब्रेक वायर की टाइटनेस को कंट्रोल करता है. लगातार झटकों, वाइब्रेशन और लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से यह नट धीरे-धीरे ढीला हो जाता है. जैसे ही यह ढीला होता है, हैंड ब्रेक की पकड़ कमजोर होने लगती है.अच्छी बात यह है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको किसी बड़ी मशीन, महंगे टूल या एक्सपर्ट मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़ा सा ध्यान और सही तरीका अपनाकर आप इसे अपने घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं.

सबसे पहले अपनी गाड़ी को किसी समतल और सेफ जगह पर खड़ा करें ताकि काम करते समय गाड़ी हिले नहीं. उसके बाद हैंड ब्रेक लीवर के पास वाले हिस्से को खोलें या देखें, जहां एडजस्टिंग नट लगा होता है. अब सही साइज का पाना या स्पैनर लें और उस नट को धीरे-धीरे टाइट करना शुरू करें. ध्यान रखें कि एक बार में ज्यादा टाइट न करें. थोड़ा-थोड़ा टाइट करने के बाद हर बार हैंड ब्रेक खींचकर चेक करें.सामान्य तौर पर हैंड ब्रेक 5 से 7 क्लिक के अंदर पूरी तरह लॉक हो जाना चाहिए. अगर लीवर बहुत ऊपर तक जा रहा है तो इसका मतलब वायर अभी भी ढीली है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

यहां एक जरूरी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कई लोग जल्दी के चक्कर में नट को जरूरत से ज्यादा टाइट कर देते हैं. ऐसा करने पर पीछे के पहिए हमेशा हल्के दबाव में रहने लगते हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय ब्रेक जाम होने की समस्या आ सकती है.इससे ब्रेक जल्दी घिसते हैं और माइलेज पर भी असर पड़ता है.इसलिए एडजस्टमेंट हमेशा संतुलित होना चाहिए.

गाड़ी की छोटी-छोटी जानकारी अगर आपको खुद पता हो तो आप कई फालतू खर्चों से बच सकते हैं. हर छोटी खराबी के लिए गैरेज भागना जरूरी नहीं होता. थोड़ी समझ और सही जानकारी आपको एक समझदार गाड़ी मालिक बनाती है.अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक बनें और बेवजह पैसे खर्च करने से बच सकें.

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