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हिंदी न्यूज़ऑटोCarमारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?

मारुति इनविक्टो या टोयोटा इनोवा? लंबी यात्रा के लिए कौन सी 7-सीटर SUV है बेस्ट?

Invicto vs Innova: अगर आप लंबी फैमिली यात्रा के लिए 7-सीटर SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो Maruti Invicto और Toyota Innova दोनों शानदार विकल्प हैं. जानिए कौन सी कार ज्यादा फायदे की डील साबित होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 17 May 2026 12:10 PM (IST)
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Maruti Invicto vs Toyota Innova: भारतीय बाजार में 7-सीटर कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. खासकर बड़ी फैमिली और लंबी रोड ट्रिप पसंद करने वाले ग्राहक अब ऐसी कार चाहते हैं जिसमें स्पेस, आराम और माइलेज तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन मिले. इसी वजह से Maruti Invicto और Toyota Innova Hycross इस समय काफी चर्चा में हैं. दोनों कारें प्रीमियम फीचर्स, दमदार रोड प्रेजेंस और शानदार कम्फर्ट के साथ आती हैं.

पहली नजर में दोनों काफी हद तक एक जैसी लगती हैं क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म और कई फीचर्स समान हैं. लेकिन कीमत, ब्रांड एक्सपीरियंस और कुछ फीचर्स के मामले में दोनों के बीच बड़ा फर्क भी देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप लंबी फैमिली यात्रा और रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए नई 7-सीटर खरीदने की सोच रहे हैं तो दोनों कारों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी हो जाता है.

लंबी यात्रा में कौन देती है ज्यादा आराम और माइलेज?

Toyota Innova Hycross को लंबे समय से फैमिली ट्रिप के लिए भरोसेमंद कार माना जाता है. इसमें मिलने वाला मजबूत हाइब्रिड सिस्टम शानदार माइलेज देने में मदद करता है और हाईवे पर ड्राइविंग काफी स्मूद महसूस होती है. दूसरी तरफ Maruti Invicto भी लगभग वही प्लेटफॉर्म और इंजन इस्तेमाल करती है, इसलिए कम्फर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी मिलता-जुलता है. दोनों कारों में बड़ा केबिन, आरामदायक सीटें और अच्छा लेगरूम मिलता है, जिससे लंबी यात्रा थकाने वाली नहीं लगती.

हालांकि Toyota ब्रांड की मजबूत विश्वसनीयता और सर्विस नेटवर्क कई ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करता है. वहीं Maruti Invicto उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बनती है जो थोड़ी कम कीमत में प्रीमियम 7-सीटर का अनुभव चाहते हैं. दोनों कारें हाईवे ड्राइविंग और फैमिली टूरिंग के लिए शानदार मानी जा रही हैं.

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फीचर्स और कीमत में कौन सी डील ज्यादा फायदे की?

अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों कारों में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS टेक्नोलॉजी और मल्टीपल एयरबैग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. Toyota Innova Hycross का प्रीमियम ब्रांड इमेज और मजबूत रीसेल वैल्यू इसे खास बनाती है. वहीं Maruti Invicto की कीमत तुलनात्मक रूप से थोड़ी किफायती रखी गई है, जिससे यह वैल्यू फॉर मनी विकल्प बन जाती है. कई ग्राहक सिर्फ Maruti के कम मेंटेनेंस खर्च और आसान सर्विस नेटवर्क की वजह से भी इसे पसंद कर रहे हैं.

अगर आपका फोकस प्रीमियम ब्रांड वैल्यू और लंबे समय की भरोसेमंद इमेज पर है तो Innova Hycross बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. लेकिन अगर आप कम कीमत में लगभग वही फीचर्स और शानदार कम्फर्ट चाहते हैं तो Maruti Invicto भी किसी से कम नहीं मानी जा रही.

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Published at : 17 May 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Family Car 7 Seater SUV Toyota Innova Hycross Maruti Invicto
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