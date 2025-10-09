हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla ने लॉन्च किया Model Y का सबसे सस्ता वर्जन, BYD से होगा मुकाबला, जानें कीमत

Tesla ने लॉन्च किया Model Y का सबसे सस्ता वर्जन, BYD से होगा मुकाबला, जानें कीमत

Tesla ने अपनी पॉपुलर SUV Model Y का नया सस्ता वर्जन लॉन्च किया है. 34.7 लाख की कीमत पर ये EV 517 किमी की रेंज देती है और BYD को कड़ी टक्कर देगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

टेस्ला ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार Model Y का नया और किफायती वर्जन Model Y Standard लॉन्च किया है. इसकी कीमत $41,630 (लगभग 34.7 लाख) रखी गई है, जो पुराने बेस वेरिएंट से करीब 4.2 लाख सस्ती है. यह अब तक की Tesla की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. कंपनी ने कीमत घटाने के लिए कुछ फीचर्स कम किए हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पहले जैसी ही दमदार बनी हुई है.

कैसा है डिजाइन?

  • Model Y Standard का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ हल्के बदलाव किए गए हैं. पहले की पैनोरमिक ग्लास रूफ की जगह अब सॉलिड मेटल रूफ दी गई है, जिससे केबिन का इंसुलेशन बेहतर हुआ है. लेदर सीट्स की जगह फैब्रिक सीट्स दी गई हैं और फ्रंट लाइट बार को सिंपल लाइटिंग से बदला गया है. इसके बावजूद SUV का मिनिमल और एयरोडायनामिक डिजाइन Tesla के सिग्नेचर लुक को बनाए रखता है. फ्लश डोर हैंडल्स, स्लीक बॉडी लाइन्स और मॉडर्न प्रोफाइल इसे एक फोकस्ड और फंक्शनल लुक देते हैं.

केबिन और फीचर्स

  • Tesla Model Y Standard का इंटीरियर अब भी हाई-टेक और मॉडर्न है. सेंटर कंसोल पर लगा 15.4-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले सभी कंट्रोल्स को मैनेज करता है. हालांकि, कीमत घटाने के लिए कुछ कम्फर्ट फीचर्स हटाए गए हैं. अब स्टीयरिंग मैन्युअली एडजस्टेबल है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई हैं, और रियर सीट हीटिंग भी हटा दी गई है. पिछली सीट का 8-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी अब नहीं दिया गया है. इसके बावजूद, Tesla की सिग्नेचर ऑटोपायलट टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे EV मार्केट में अब भी खास बनाते हैं.

परफॉर्मेंस और रेंज

  • Model Y Standard में कंपनी का बेहतर पावरट्रेन बरकरार है. इसमें सिंगल रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और 69.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 300 hp की पावर देता है. यह SUV एक बार चार्ज होने पर 517 किमी तक चलती है और 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में पकड़ लेती है. तुलना के लिए, Model Y Long Range वर्जन 574 किमी की रेंज और 5.7 सेकंड का एक्सीलरेशन देता है, लेकिन उसकी कीमत लगभग 71.7 लाख ऑन-रोड है. इस तरह, Model Y Standard लगभग आधी कीमत में लगभग समान परफॉर्मेंस देती है.

Tesla बनाम BYD 

  • Model Y Standard अब सीधे BYD Atto 3 और BYD Seal EV से मुकाबला करेगी. दोनों ही ब्रांड प्रीमियम इलेक्ट्रिक रेंज में मजबूत हैं, लेकिन Tesla को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलेगा. इस लॉन्च से ग्लोबल EV मार्केट में प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाएगी, खासकर एशियाई बाजारों में, जहां BYD और Hyundai जैसे ब्रांड पहले से सक्रिय हैं.

भारत में लॉन्च की उम्मीद

  • वर्तमान में भारत में Tesla Model Y दो वेरिएंट्स-Model Y RWD में उपलब्ध है. जिसकी ऑन-रोड दिल्ली कीमत 63.11 लाख है, और Model Y Long Range जिसकी कीमत 71.71 लाख है. नया Model Y Standard फिलहाल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि Tesla इसे 2026 की शुरुआत तक भारत में लॉन्च कर सकती है, खासकर जब कंपनी का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, यहां जान लें डिटेल्स

Published at : 09 Oct 2025 09:33 AM (IST)
Tags :
Tesla Auto News Tesla Model Y Tesla Vs BYD Tesla Electric SUV 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
Conversion Law: राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा
राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा
इंडिया
ठंड की दस्तक, पड़ने लगी बर्फ, दिल्ली एनसीआर, यूपी में बदला मौसम, बिहार का हाल कैसा? जानें कहां-कहां होगी बारिश
ठंड की दस्तक, पड़ने लगी बर्फ, दिल्ली एनसीआर, यूपी में बदला मौसम, बिहार का हाल कैसा? जानें कहां-कहां होगी बारिश
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Garba Violence: Bulldozer Action: Gandhinagar में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Bihar Elections: BJP की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, JDU की बैठक आज |
Seat Sharing: Chirag Paswan ने बुलाई Emergency Meeting, 36 सीटों की मांग!
Poisonous Syrup Case: ज़हरीली 'Cough Syrup' का मालिक Ranganathan Govindan Chennai से गिरफ्तार
J&K Security Review: गृह मंत्री Amit Shah की Delhi में High-Level बैठक आज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
Conversion Law: राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा
राजस्थान में बना धर्मांतरण कानून, गवर्नर ने दी मंजूरी, जाने उल्लंघन पर कितनी होगी सजा
इंडिया
ठंड की दस्तक, पड़ने लगी बर्फ, दिल्ली एनसीआर, यूपी में बदला मौसम, बिहार का हाल कैसा? जानें कहां-कहां होगी बारिश
ठंड की दस्तक, पड़ने लगी बर्फ, दिल्ली एनसीआर, यूपी में बदला मौसम, बिहार का हाल कैसा? जानें कहां-कहां होगी बारिश
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
बॉलीवुड
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को लेकर इस्माइल दरबार ने किया रिएक्ट, बोले- वो बहुत क्लोज थे, हमें बुरा लगा
ट्रेंडिंग
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
भारत के स्ट्रीट फूड को विदेशी महिला ने कहा बुरा भला, बोला भारत में साफ सफाई अपराध- भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
करवाचौथ पर सास को ऐसी साड़ी करें गिफ्ट, सालभर देंगी दुआएं
हेल्थ
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
गलत खानपान से आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर, आज ही कर लें इन चीजों से परहेज
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget