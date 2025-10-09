Tesla ने लॉन्च किया Model Y का सबसे सस्ता वर्जन, BYD से होगा मुकाबला, जानें कीमत

टेस्ला ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार Model Y का नया और किफायती वर्जन Model Y Standard लॉन्च किया है. इसकी कीमत $41,630 (लगभग 34.7 लाख) रखी गई है, जो पुराने बेस वेरिएंट से करीब 4.2 लाख सस्ती है. यह अब तक की Tesla की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. कंपनी ने कीमत घटाने के लिए कुछ फीचर्स कम किए हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और रेंज पहले जैसी ही दमदार बनी हुई है.

कैसा है डिजाइन?

Model Y Standard का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ हल्के बदलाव किए गए हैं. पहले की पैनोरमिक ग्लास रूफ की जगह अब सॉलिड मेटल रूफ दी गई है, जिससे केबिन का इंसुलेशन बेहतर हुआ है. लेदर सीट्स की जगह फैब्रिक सीट्स दी गई हैं और फ्रंट लाइट बार को सिंपल लाइटिंग से बदला गया है. इसके बावजूद SUV का मिनिमल और एयरोडायनामिक डिजाइन Tesla के सिग्नेचर लुक को बनाए रखता है. फ्लश डोर हैंडल्स, स्लीक बॉडी लाइन्स और मॉडर्न प्रोफाइल इसे एक फोकस्ड और फंक्शनल लुक देते हैं.

केबिन और फीचर्स

Tesla Model Y Standard का इंटीरियर अब भी हाई-टेक और मॉडर्न है. सेंटर कंसोल पर लगा 15.4-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले सभी कंट्रोल्स को मैनेज करता है. हालांकि, कीमत घटाने के लिए कुछ कम्फर्ट फीचर्स हटाए गए हैं. अब स्टीयरिंग मैन्युअली एडजस्टेबल है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई हैं, और रियर सीट हीटिंग भी हटा दी गई है. पिछली सीट का 8-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी अब नहीं दिया गया है. इसके बावजूद, Tesla की सिग्नेचर ऑटोपायलट टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे EV मार्केट में अब भी खास बनाते हैं.

परफॉर्मेंस और रेंज

Model Y Standard में कंपनी का बेहतर पावरट्रेन बरकरार है. इसमें सिंगल रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और 69.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 300 hp की पावर देता है. यह SUV एक बार चार्ज होने पर 517 किमी तक चलती है और 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में पकड़ लेती है. तुलना के लिए, Model Y Long Range वर्जन 574 किमी की रेंज और 5.7 सेकंड का एक्सीलरेशन देता है, लेकिन उसकी कीमत लगभग 71.7 लाख ऑन-रोड है. इस तरह, Model Y Standard लगभग आधी कीमत में लगभग समान परफॉर्मेंस देती है.

Tesla बनाम BYD

Model Y Standard अब सीधे BYD Atto 3 और BYD Seal EV से मुकाबला करेगी. दोनों ही ब्रांड प्रीमियम इलेक्ट्रिक रेंज में मजबूत हैं, लेकिन Tesla को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलेगा. इस लॉन्च से ग्लोबल EV मार्केट में प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाएगी, खासकर एशियाई बाजारों में, जहां BYD और Hyundai जैसे ब्रांड पहले से सक्रिय हैं.

भारत में लॉन्च की उम्मीद