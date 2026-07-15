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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी

पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी

Nawgati App: पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों की भीड़ और सटीक कीमतें अब दिखेंगी एक ही जगह. जानिए क्या है नवागती ऐप और यह कैसे बचाएगा आपका कीमती समय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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Nawgati App: अपने देश में कार और बाइक की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. जिसक चलते अब हम जब भी पंप पर फ्यूल भरवाने जाते हैं तो हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है. जिसके चलते फ्यूल भरवाने में ही हमारा काफी समय खराब हो जाता है. जबकि इसके अलावा हमें फ्यूल का सही रेट भी नहीं होता है जिससे और भी दिक्कत होती है. लेकिन अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है और अब आपको लंबी लाइन और अब तेज तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

क्योंकि, भारतीय फ्यूल सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाते हुए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो आपको घर बैठे या रास्ते में चलते हुए ही आपके नजदीकी पेट्रोल पंपों की पूरी जानकारी दे देगा. तो चलिए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि यह कौन सा ऐप है और यह आपकी जेब और समय दोनों को कैसे बचाएगा.

क्या है नवागती ऐप?

बता दें कि, फ्यूल और गैस सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशन देने वाले एक भारतीय स्टार्टअप ने नवागती नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है. यह ऐप मुख्य रूप से देश के 85,000 से भी ज्यादा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्स का रियल-टाइम डेटा दिखाता है. 

इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप अपने फोन की लोकेशन ऑन करेंगे यह आपके आस-पास मौजूद सभी फ्यूल स्टेशनों की सूची मैप पर दिखा देगा. इसकी मदद से आप घर से निकलने से पहले ही तय कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस पंप पर रुकना है.

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लाइव भीड़ के बारें में भी मिलेगी जानकारी 

अपने देश में सीएनजी भरवाने के लिए आपको हमेशा ही लंबी लाइन में लगना पड़ता है. लेकिन नवागती ऐप ने इसका तोड़ निकाल दिया है. बता दें कि, यह ऐप डीप लर्निंग एल्गोरिदम और एडवांस तकनीकों की मदद से फ्यूल स्टेशनों पर होने वाली गाड़ियों की आवाजाही को ट्रैक करता है. 

जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं आपको तुरंत दिख जाएगा कि किस पंप पर कितना वेटिंग टाइम है. अगर किसी स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो ऐप आपको तुरंत अलर्ट कर देगा ताकि आप वहां जाकर समय बर्बाद करने के बजाय किसी दूसरे खाली पड़े स्टेशन पर जा सकें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Nawgati Fuel App Check Cng Pump Crowd Online Live Petrol Diesel Price App Nearest Ev Charging Station Finder
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