पेट्रोल, डीजल और CNG भरवाने वालों के लिए खुशखबरी, कीमत से लेकर पंप पर भीड़ तक की मिलेगी जानकारी
Nawgati App: पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों की भीड़ और सटीक कीमतें अब दिखेंगी एक ही जगह. जानिए क्या है नवागती ऐप और यह कैसे बचाएगा आपका कीमती समय.
Nawgati App: अपने देश में कार और बाइक की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. जिसक चलते अब हम जब भी पंप पर फ्यूल भरवाने जाते हैं तो हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है. जिसके चलते फ्यूल भरवाने में ही हमारा काफी समय खराब हो जाता है. जबकि इसके अलावा हमें फ्यूल का सही रेट भी नहीं होता है जिससे और भी दिक्कत होती है. लेकिन अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है और अब आपको लंबी लाइन और अब तेज तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
क्योंकि, भारतीय फ्यूल सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाते हुए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो आपको घर बैठे या रास्ते में चलते हुए ही आपके नजदीकी पेट्रोल पंपों की पूरी जानकारी दे देगा. तो चलिए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि यह कौन सा ऐप है और यह आपकी जेब और समय दोनों को कैसे बचाएगा.
क्या है नवागती ऐप?
बता दें कि, फ्यूल और गैस सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशन देने वाले एक भारतीय स्टार्टअप ने नवागती नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है. यह ऐप मुख्य रूप से देश के 85,000 से भी ज्यादा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्स का रियल-टाइम डेटा दिखाता है.
इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप अपने फोन की लोकेशन ऑन करेंगे यह आपके आस-पास मौजूद सभी फ्यूल स्टेशनों की सूची मैप पर दिखा देगा. इसकी मदद से आप घर से निकलने से पहले ही तय कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस पंप पर रुकना है.
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लाइव भीड़ के बारें में भी मिलेगी जानकारी
अपने देश में सीएनजी भरवाने के लिए आपको हमेशा ही लंबी लाइन में लगना पड़ता है. लेकिन नवागती ऐप ने इसका तोड़ निकाल दिया है. बता दें कि, यह ऐप डीप लर्निंग एल्गोरिदम और एडवांस तकनीकों की मदद से फ्यूल स्टेशनों पर होने वाली गाड़ियों की आवाजाही को ट्रैक करता है.
जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं आपको तुरंत दिख जाएगा कि किस पंप पर कितना वेटिंग टाइम है. अगर किसी स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो ऐप आपको तुरंत अलर्ट कर देगा ताकि आप वहां जाकर समय बर्बाद करने के बजाय किसी दूसरे खाली पड़े स्टेशन पर जा सकें.
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