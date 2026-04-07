हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअंबानी फैमिली के कार कलेक्शन में ये महंगी कारें मौजूद, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

अंबानी फैमिली के कार कलेक्शन में ये महंगी कारें मौजूद, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

Ambani Family Car Collection: अंबानी परिवार के पास मर्सिडीज मायबैक S600 गार्ड और BMW 760Li जैसी गाड़ियां भी हैं. ये कारें बुलेटप्रूफ होने के साथ ही हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Apr 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे अमीर फैमिली में से एक मुकेश अंबानी की फैमिली को शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. मुंबई में मौजूद इनके घर एंटीलिया में 170 से भी ज्यादा लग्जरी कारें मौजूद हैं. इस परिवार के हर मेंबर के पास अपनी पसंद की महंगी और खास कारें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है. 

कार कलेक्शन में कौन-सी महंगी गाड़ियां मौजूद?

  • अंबानी फैमिली की सबसे महंगी कारों में टॉप पर बुलेटप्रूफ Rolls-Royce Cullinan का नाम है. इस गाड़ी की कीमत करीब 17 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह गाड़ी खास तौर पर सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज की गई है.
  • इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज-बेंज S680 गार्ड भी है, जो कि एक बुलेटप्रूफ कार है और इस गाड़ी की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है.

नीता और आकाश अंबानी के पास ये कारें

  • नीता अंबानी के पास रोल्स रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस जैसी बेहद लग्जरी कार है. इस गाड़ी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. वहीं, अनंत अंबानी के पास रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज है. इस गाड़ी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये बताई जाती है. इनके अलावा अंबानी परिवार के पास रोल्स रॉयस घोस्ट एक्सटेंडेड व्हीलबेस भी है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपये है.
  • अंबानी परिवार सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स कारों का भी शौकीन है. इनके पास फेरारी पुरोसांग्वे जैसी लग्जरी SUV है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है. इस गाड़ी को अक्सर आकाश अंबानी को चलाते हुए स्पॉट किया गया है. वहीं इसके अलावा फेरारी SF90 स्ट्राडेल जैसी सुपरकार भी इनके कलेक्शन में शामिल है. यह गाड़ी अपनी हाई स्पीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. 

सेफ्टी के लिहाज से कलेक्शन में ये गाड़ियां भी मौजूद

  • इनके पास सेफ्टी के लिहाज से भी कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज मायबैक S600 गार्ड और BMW 760Li हाई सिक्योरिटी जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. ये कारें बुलेटप्रूफ होती हैं और इनमें हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं. इनकी कीमत भी 9 से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
  • भारत की  इस सबसे अमीर बिजनेस फैमिली के पास रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी भी है. इस गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो यह 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है. दरअसल, अंबानी फैमिली ने अपनी जरूरत और पसंद के  कस्टमाइज कराया है. 

यह भी पढ़ें:- पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स 

Published at : 07 Apr 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Ambani Family Ferrari Purosangue Rolls Royce Cullinan Ambani Family Car Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अंबानी फैमिली के कार कलेक्शन में ये महंगी कारें मौजूद, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
अंबानी फैमिली के कार कलेक्शन में ये महंगी कारें मौजूद, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ऑटो
Bike Air Filter: बाइक में क्या काम करता है एयर फिल्टर और कब बदलना है जरूरी, यहां जानें सबकुछ
Bike Air Filter: बाइक में क्या काम करता है एयर फिल्टर और कब बदलना है जरूरी, यहां जानें सबकुछ
ऑटो
Toll Tax New Rule: कार से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 10 अप्रैल से इन लोगों को नहीं मिलेगी टोल प्लाजा पर एंट्री
कार से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 10 अप्रैल से इन लोगों को नहीं मिलेगी टोल प्लाजा पर एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget