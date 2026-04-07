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अंबानी फैमिली के कार कलेक्शन में ये महंगी कारें मौजूद, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग
Ambani Family Car Collection: अंबानी परिवार के पास मर्सिडीज मायबैक S600 गार्ड और BMW 760Li जैसी गाड़ियां भी हैं. ये कारें बुलेटप्रूफ होने के साथ ही हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती हैं.
भारत की सबसे अमीर फैमिली में से एक मुकेश अंबानी की फैमिली को शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. मुंबई में मौजूद इनके घर एंटीलिया में 170 से भी ज्यादा लग्जरी कारें मौजूद हैं. इस परिवार के हर मेंबर के पास अपनी पसंद की महंगी और खास कारें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है.
कार कलेक्शन में कौन-सी महंगी गाड़ियां मौजूद?
- अंबानी फैमिली की सबसे महंगी कारों में टॉप पर बुलेटप्रूफ Rolls-Royce Cullinan का नाम है. इस गाड़ी की कीमत करीब 17 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह गाड़ी खास तौर पर सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज की गई है.
- इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज-बेंज S680 गार्ड भी है, जो कि एक बुलेटप्रूफ कार है और इस गाड़ी की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है.
नीता और आकाश अंबानी के पास ये कारें
- नीता अंबानी के पास रोल्स रॉयस फैंटम VIII एक्सटेंडेड व्हीलबेस जैसी बेहद लग्जरी कार है. इस गाड़ी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. वहीं, अनंत अंबानी के पास रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज है. इस गाड़ी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपये बताई जाती है. इनके अलावा अंबानी परिवार के पास रोल्स रॉयस घोस्ट एक्सटेंडेड व्हीलबेस भी है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपये है.
- अंबानी परिवार सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स कारों का भी शौकीन है. इनके पास फेरारी पुरोसांग्वे जैसी लग्जरी SUV है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है. इस गाड़ी को अक्सर आकाश अंबानी को चलाते हुए स्पॉट किया गया है. वहीं इसके अलावा फेरारी SF90 स्ट्राडेल जैसी सुपरकार भी इनके कलेक्शन में शामिल है. यह गाड़ी अपनी हाई स्पीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है.
सेफ्टी के लिहाज से कलेक्शन में ये गाड़ियां भी मौजूद
- इनके पास सेफ्टी के लिहाज से भी कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज मायबैक S600 गार्ड और BMW 760Li हाई सिक्योरिटी जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. ये कारें बुलेटप्रूफ होती हैं और इनमें हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं. इनकी कीमत भी 9 से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
- भारत की इस सबसे अमीर बिजनेस फैमिली के पास रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी भी है. इस गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो यह 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है. दरअसल, अंबानी फैमिली ने अपनी जरूरत और पसंद के कस्टमाइज कराया है.
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Source: IOCL