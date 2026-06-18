आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. इसी मांग को देखते हुए JSW MG Motor India अब अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी Wuling Starlight 560 को MG ब्रांड के तहत पेश करेगी. इस SUV की खासियत इसका सबसे किफायती प्लग-इन हाइब्रिड कार होना हो सकता. इससे इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों तकनीकों का फायदा एक साथ मिलेगा.

चीनी कंपनी SAIC Motor के अंतर्गत आने वाला ब्रांड Wuling इस मॉडल को MG के बैज के साथ उतारा जाएगा. यह कार Hector से ऊपर पोजिशन की जाएगी और प्रीमियम SUV सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी. इस गाड़ी का मुकाबला भारतीय बाजार में महिंद्रा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV जैसे XEV 9e समेत दूसरी मॉडर्न गाड़ियों से हो सकता है.

Wuling Starlight 560 एक बड़ी फैमिली SUV होगी, जिसकी लंबाई 4,745 मिमी और व्हीलबेस 2,810 मिमी है. इससे यात्रियों को पर्याप्त केबिन स्पेस मिलने की उम्मीद है. इस SUV को भारत में 7-सीटर लेआउट के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इससे यह बड़े परिवारों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है.

गाड़ी का पावरट्रेन और डिजाइन

Wuling Starlight 560 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh कैपेसिटी का बैटरी पैक दिया जाएगा. यह प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक पर बेस्ड होगी, यानी जरूरत पड़ने पर इसे केवल इलेक्ट्रिक मोड में भी चलाया जा सकेगा.. यह SUV एक बार चार्ज होने पर लगभग 100 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज दे सकती है. इसके बाद पेट्रोल इंजन अपने आप काम करना शुरू कर देगा, जिससे लंबी दूरी का सफर भी आसानी से किया जा सकेगा.

इस गाड़ी का डिजाइन भी काफी आकर्षक है. इसके फ्रंट में बड़ा ग्रिल दिया गया है, जो इसे दमदार रोड प्रेजेंस देता है. इसके अलावा SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो इसके प्रीमियम लुक को और बेहतर बनाते हैं. बाहरी डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश है. इस गाड़ी को युवा ग्राहकों के साथ-साथ फैमिली खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कैसे होंगे फीचर्स?

गाड़ी में में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसमें 12.8 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा आरामदायक सीटें, बेहतर केबिन स्पेस और मॉडर्न तकनीक से लैस फीचर्स इसे एक प्रीमियम फील देने में मदद करेंगे. भारत में प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों की संख्या अभी काफी कम है क्योंकि इस तकनीक वाली गाड़ियां आमतौर पर महंगी होती हैं.

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