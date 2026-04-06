Toll Plaza New Rules: NHAI ने देशभर में टोल व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ाए हैं. हाल ही में NHAI द्वारा टोल व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो 10 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. अब नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान नकद (कैश) से नहीं किया जा सकेगा, बल्कि केवल FASTag और UPI के माध्यम से ही भुगतान संभव होगा. इसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के समय की बचत करना है. पहले से ही टोल भुगतान FASTag के माध्यम से किया जा रहा था और अब नकद भुगतान को समाप्त करना इस दिशा में अगला कदम माना जा रहा है.

FASTag और UPI से होगा भुगतान

इस नई व्यवस्था में भुगतान के लिए FASTag और UPI जैसे डिजिटल विकल्पों का ही उपयोग किया जाएगा, अब लोग नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे और सबसे अधिक प्राथमिकता FASTag को दी जाएगी. यदि किसी वाहन में FASTag उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए सामान्य शुल्क से 1.25 गुना अधिक राशि देनी होगी. इस व्यवस्था से टोल कलेक्शन प्रणाली अधिक तेज और व्यवस्थित बनेगी, साथ ही इसमें पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

छूट के नियमों में सख्ती

नए नियमों के तहत अब केवल उन वाहनों को छूट मिलेगी, जिनके पास वैध छूट वाला FASTag या वार्षिक पास होगा. यात्रा के दौरान सिर्फ ID कार्ड दिखाकर टोल न देने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही सरकारी वाहनों की एंट्री के लिए भी अब छूट वाला पास जरूरी होगा. इसके बिना उनकी एंट्री संभव नहीं होगी, क्योंकि पहले कई लोग सरकारी कार्ड का उपयोग अपने निजी कामों में भी छूट पाने के लिए करते थे और टोल देने से बच जाते थे, जिससे बाकी यात्रियों को काफी असुविधा होती थी.

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ज्यादा सफर वालों को लेना होगा एनुअल पास

अधिक यात्राओं के लिए वार्षिक पास एक बेहतर विकल्प माना जाता है, जिसमें बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती. एक बार भुगतान करके आप कई बार टोल देने से बच सकते हैं. हालांकि, इसकी कीमत हाल ही में बढ़ा दी गई है. 1 अप्रैल 2026 से इसकी कीमत 3075 रुपये कर दी गई है, जो पहले 3000 रुपये थी. इस पास के तहत एक वर्ष के लिए लगभग 200 यात्राओं की सुविधा मिलती है, जिससे रोजाना हाईवे टोल पार करने वालों के लिए यह एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

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