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हिंदी न्यूज़ऑटोपहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

Best Electric SUV for Mountain: पहाड़ों पर घूमने के शौकीनों के लिए टाटा सीएरा ईवी बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है. जानें इसके खास फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 10:16 AM (IST)
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Best Electric SUV for Mountain: आप अगर भारत में रहते हैं और हर महीने या छुट्टी पर पहाड़ो में घूमने के शौकीन हैं और आप इलेक्ट्रिक कार से सफर करना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, पहाड़ों पर घूमने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे शानदार होती है और किसकी रेंज बेहद ही शानदार होती है. बता दें कि, पहाड़ो में घूमने के लिए सबसे बेस्ट कार अभी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा मोटर्स की नई टाटा सिएरा ईवी है. 

क्योंकि, अपने एग्रेसिव लुक, पावरफुल बैटरी पैक और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता की वजह से यह इलेक्ट्रिक एसयूवी रोड ट्रिप और हिल ड्राइविंग के शौकीनों की पहली पसंद बन चुकी है. चलिए जानतें हैं इस खबर में इस कार के रेंज और खास फीचर्स के बारें में.

कार में मिलता है पावर और ऑल-व्हील ड्राइव

आपको बता दें कि, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा जरूरत ताकत और बेहतरीन रोड ग्रिप की होती है. टाटा सीएरा ईवी में कंपनी ने एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया है. ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम का मतलब है कि गाड़ी के चारों पहियों को अलग-अलग पावर मिलती है जिससे कीचड़, बर्फ या पथरीले रास्तों पर भी गाड़ी का ग्रिप ढीला नहीं पड़ता.

वहीं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंस्टेंट टॉर्क पहाड़ों की सीधी चढ़ाई पर बहुत काम आता है. जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और कार बिना किसी लैग के तुरंत पिकअप पकड़ लेती है जिससे चढ़ाई पर भी ओवरटेकिंग बेहद आसान और सुरक्षित हो जाती है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल के बाद CNG में ब्लेंडिंग से क्या होगा गाड़ी पर असर? जानें

665 KM की शानदार रेंज

बता दें कि, जब बात पहाड़ों पर ट्रिप पर जाने की होती है तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि रास्ते में बैटरी खत्म न हो जाए. लेकिन इस एसयूवी के साथ यह चिंता लगभग खत्म हो जाती है. इसमें 75 kWh क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 665 किलोमीटर की सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज देता है.

हालांकि पहाड़ी रास्तों और चढ़ाई पर रियल-वर्ल्ड रेंज में थोड़ा फर्क पड़ता है फिर भी यह आसानी से 450 से 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है. इतने लंबे रेंज के साथ आप दिल्ली या मैदानी इलाकों से हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकते हैं.


पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

जरूरी हैं यह खास फीचर्स

आपको बता दें कि, पहाड़ों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई खास फीचर्स जोड़े गए हैं. सबसे पहले इसका बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस जो नीचे पड़े पत्थरों और बड़े-बड़े गड्ढों से गाड़ी के निचले हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित रखता है. इसके अलावा इसमें हिल-होल्ड असिस्ट और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

हिल-होल्ड चढ़ाई पर रुकने के बाद गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है जबकि हिल-डिसेंट ढलान पर उतरते समय गाड़ी की स्पीड को अपने आप कंट्रोल में रखता है. इसके केबिन में दिया गया वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ पहाड़ों के हसीन नजारों का मज़ा दोगुना कर देता है.

क्या है इस कार की कीमत?

जबकि बात करें अगर इस कार की कीमत की तो टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.79 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-एंड ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल के लिए 26.48 लाख रुपये तक जाती है. इसमें दिए गए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसे किसी भी डीसी फास्ट चार्जर पर महज 30 से 40 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक तेजी से चार्ज किया जा सकता है.


पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

वहीं, अगर आप एक ऐसी दमदार और लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं जो शहर में रोजमर्रा के काम भी आए और वीकेंड पर बिना किसी झंझट के आपको पहाड़ों की सैर भी कराए तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट और वैल्यू फॉर मनी डील साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: E20 Fuel Impact On Bikes: कार या बाइक...E20 फ्यूल का किस पर ज्यादा असर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra EV Hill Driving Best Electric SUV For Mountains Tata Sierra EV Range 665km Electric Car For Offroading India Tata Sierra EV AWD Price
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