पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

Best Electric SUV for Mountain: आप अगर भारत में रहते हैं और हर महीने या छुट्टी पर पहाड़ो में घूमने के शौकीन हैं और आप इलेक्ट्रिक कार से सफर करना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, पहाड़ों पर घूमने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे शानदार होती है और किसकी रेंज बेहद ही शानदार होती है. बता दें कि, पहाड़ो में घूमने के लिए सबसे बेस्ट कार अभी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा मोटर्स की नई टाटा सिएरा ईवी है.

क्योंकि, अपने एग्रेसिव लुक, पावरफुल बैटरी पैक और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता की वजह से यह इलेक्ट्रिक एसयूवी रोड ट्रिप और हिल ड्राइविंग के शौकीनों की पहली पसंद बन चुकी है. चलिए जानतें हैं इस खबर में इस कार के रेंज और खास फीचर्स के बारें में.

कार में मिलता है पावर और ऑल-व्हील ड्राइव

आपको बता दें कि, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सबसे ज्यादा जरूरत ताकत और बेहतरीन रोड ग्रिप की होती है. टाटा सीएरा ईवी में कंपनी ने एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया है. ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम का मतलब है कि गाड़ी के चारों पहियों को अलग-अलग पावर मिलती है जिससे कीचड़, बर्फ या पथरीले रास्तों पर भी गाड़ी का ग्रिप ढीला नहीं पड़ता.

वहीं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंस्टेंट टॉर्क पहाड़ों की सीधी चढ़ाई पर बहुत काम आता है. जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और कार बिना किसी लैग के तुरंत पिकअप पकड़ लेती है जिससे चढ़ाई पर भी ओवरटेकिंग बेहद आसान और सुरक्षित हो जाती है.

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665 KM की शानदार रेंज

बता दें कि, जब बात पहाड़ों पर ट्रिप पर जाने की होती है तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि रास्ते में बैटरी खत्म न हो जाए. लेकिन इस एसयूवी के साथ यह चिंता लगभग खत्म हो जाती है. इसमें 75 kWh क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 665 किलोमीटर की सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज देता है.

हालांकि पहाड़ी रास्तों और चढ़ाई पर रियल-वर्ल्ड रेंज में थोड़ा फर्क पड़ता है फिर भी यह आसानी से 450 से 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है. इतने लंबे रेंज के साथ आप दिल्ली या मैदानी इलाकों से हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकते हैं.





जरूरी हैं यह खास फीचर्स

आपको बता दें कि, पहाड़ों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई खास फीचर्स जोड़े गए हैं. सबसे पहले इसका बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस जो नीचे पड़े पत्थरों और बड़े-बड़े गड्ढों से गाड़ी के निचले हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित रखता है. इसके अलावा इसमें हिल-होल्ड असिस्ट और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

हिल-होल्ड चढ़ाई पर रुकने के बाद गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है जबकि हिल-डिसेंट ढलान पर उतरते समय गाड़ी की स्पीड को अपने आप कंट्रोल में रखता है. इसके केबिन में दिया गया वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ पहाड़ों के हसीन नजारों का मज़ा दोगुना कर देता है.

क्या है इस कार की कीमत?

जबकि बात करें अगर इस कार की कीमत की तो टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.79 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-एंड ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल के लिए 26.48 लाख रुपये तक जाती है. इसमें दिए गए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से इसे किसी भी डीसी फास्ट चार्जर पर महज 30 से 40 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक तेजी से चार्ज किया जा सकता है.





वहीं, अगर आप एक ऐसी दमदार और लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं जो शहर में रोजमर्रा के काम भी आए और वीकेंड पर बिना किसी झंझट के आपको पहाड़ों की सैर भी कराए तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट और वैल्यू फॉर मनी डील साबित हो सकती है.

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