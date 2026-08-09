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Victoris लेने का बजट बना रहे हैं? पहले जानें EMI

Maruti Victoris EMI calculator: मारुति विक्टोरिस खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले इसका डाउन पेमेंट और हर महीने की ईएमआई का हिसाब जान लें. जानें अलग-अलग वेरिएंट्स के गणित और लोन की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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Maruti Victoris EMI calculator: हमारे देश में में इन दिनों एसयूवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. जिसके चलते एसयूवी को लेकर ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड बहुत ज्यादा है. बता दें कि, अभी भारत में मारुती सुजुकी की फैमिली कार विक्टोरिस ने मार्केट में धमाल मचा रही है. जिसके चलते आज हम बात विक्टोरिस एसयूवी की करेंगे और आपको बताएंगे कि, इस गाड़ी को खरीदने कितना आसान है और इसकी महीने की ईएमआई कितने तक की बन जाती है. यह कार अपने मस्क्युलर लुक, मॉडर्न केबिन, बेहतरीन माइलेज और पावरफुल इंजन की वजह से यह गाड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है. अगर आप भी इस समय अपने परिवार के लिए मारुति विक्टोरिस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ इसकी एक्स-शोरूम कीमत देखना ही काफी नहीं होता है.

बता दें कि, कार खरीदते समय सबसे बड़ा और अहम फैसला होता है अपने बजट का सही अंदाजा लगाना और हर महीने जेब पर पड़ने वाले खर्च को समझना. आज के दौर में ज्यादातर लोग कार खरीदने के लिए बैंक लोन का सहारा लेते हैं. ऐसे में शोरूम जाने से पहले आपको यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस गाड़ी के लिए कितना डाउन पेमेंट देना होगा और आपकी हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी ताकि बाद में कोई बजट न बिगड़े.

बेस मॉडल की कीमत

आपको बता दें कि, मारुति विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये है. जब आप इस कार को ऑन-रोड खरीदने जाएंगे तो आरटीओ और इंश्योरेंस मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 12.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. अगर आप इसके बेस मॉडल LXi को लोन पर लेने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक का शुरुआती डाउन पेमेंट देना पड़ेगा. डाउन पेमेंट की यह राशि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है और बैंक आपको ऑन-रोड कीमत का कितना प्रतिशत लोन फाइनेंस करने के लिए तैयार होता है.Victoris लेने का बजट बना रहे हैं? पहले जानें EMI

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

बता दें कि, अगर आप 2.50 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 10 लाख रुपये का बैंक कार लोन लेना होगा. मान लीजिए कि बैंक आपको 9.5 से 10 फीसदी की ब्याज दर पर लोन दे रहा है और आपने लोन चुकाने के लिए 5 साल का समय चुना है.

इस स्थिति में आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 21,000 रुपये से 22,000 रुपये के बीच बनेगी. अगर आप लोन की अवधि बढ़ाकर 7 साल कर देते हैं तो आपकी किश्त घटकर करीब 16,500 रुपये प्रति माह हो जाएगी.Victoris लेने का बजट बना रहे हैं? पहले जानें EMI

सीएनजी वेरिएंट का बजट

वहीं, अगर आपकी पसंद विक्टोरिस का टॉप मॉडल या फिर सीएनजी वेरिएंट है तो आपको अपने बजट थोड़ा और बढ़ाना होगा. इसके टॉप-एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये तक जाती है जो ऑन-रोड आते-आते करीब 23 लाख रुपये हो जाती है. 

जबकि इसके लिए आपको कम से कम 3.50 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक का भारी डाउन पेमेंट जमा करना होगा. इस लोन राशि पर 5 साल के हिसाब से आपकी महीने की किश्त लगभग 35,000 रुपये से 38,000 रुपये तक जा सकती है इसलिए सीएनजी मॉडल चुनने से पहले अपना बजट जरूर देख लें.

इन बातों का रखे ध्यान

आपको बता दें कि, विक्टोरिस की ईएमआई फाइनल करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है. सबसे पहले अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों के ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर लें. अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा कैश मौजूद है तो शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें.

इससे आपका लोन अमाउंट कम होगा और ईएमआई भी हल्की रहेगी. इसके अलावा गाड़ी की ईएमआई आपकी कुल मासिक कमाई के 25 से 30 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि पेट्रोल, सर्विसिंग और मेंटेनेंस का अतिरिक्त खर्च आपकी जेब पर भारी न पड़े और आप बेफिक्र होकर सफर का मजा ले सकें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Aug 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
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