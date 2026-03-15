कम बजट में स्पेस ही स्पेस, Tata Sierra से लेकर Kiger तक, 12 लाख से कम में आती हैं ये कारें
Affordable SUVs in India: अगर आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं और अच्छी बूट स्पेस वाली कार की तलाश में हैं तो यहां हम आपको 5 सस्ते ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
अगर आप नई SUV खरीदने का मन बना रहे हैं और चाहते हैं कि कार में ज्यादा बूट स्पेस मिले तो यह खबर आपके काम आ सकती है. ज्यादा बूट स्पेस वाली कारों में लंबी यात्रा के दौरान ज्यादा सामान रखना आसान हो जाता है. भारतीय बाजार में कुछ ऐसी SUVs हैं जो इस बजट में अच्छी कीमत, शानदार फीचर्स और बड़ा बूट स्पेस देती हैं. आइए ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में जानते हैं.
Tata Sierra
पहले नंबर पर टाटा सिएरा है. यह गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस देने वाली कारों में से एक है. इस गाड़ी में 600 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसे लंबी ट्रिप के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसके केबिन में पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख से शुरू होती है.
Honda Elevate
बूट स्पेस के मामले में टॉप पर Honda Elevate है. इस SUV में करीब 458 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माना जाता है. इसमें आप कई बड़े बैग आसानी से रख सकते हैं, इसलिए यह लंबी यात्राओं के लिए काफी यूजफूल है. इस कार की शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये के आसपास है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है.
Hyundai Creta and Kia Seltos
आपके लिए दूसरा ऑप्शन Hyundai Creta और Kia Seltos हैं. इन दोनों गाड़ियों में करीब 433 लीटर बूट स्पेस मिलता है. इनमें कई आधुनिक फीचर्स और अलग-अलग इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे ये भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हैं.
Renault Kiger
अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो Renault Kiger भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस SUV में लगभग 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 6–7 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं और यह अपने सेगमेंट में किफायती मानी जाती है.
यह भी पढ़ें:-
कूलेंट बदलते वक्त भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना खराब हो जाएगा कार का इंजन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL