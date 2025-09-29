एक्सप्लोरर
Montra Electric ने भारत में लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक ट्रक, 198 किमी रेंज के साथ इतनी है कीमत
Montra Electric ने भारत में नया Rhino 5538 EV 4x2 TT ट्रक लॉन्च किया है. इसमें 198 किमी रेंज, 380 HP मोटर के साथ फिक्स और रिमूवेबल बैटरी का विकल्प दिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी ट्रेंड को देखते हुए कई कंपनियां नए EV मॉडल्स पेश कर रहे हैं. इसी कड़ी में Montra Electric ने अपना नया Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT ट्रक भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. ये ट्रक खासतौर पर लॉजिस्टिक्स और भारी-भरकम कामों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. आइए इसकी खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Montra Rhino 5538 EV की खासियत
- दरअसल, इस ट्रक को फिक्स और रिमूवेबल बैटरी विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 282 kWh LFP बैटरी दी गई है, जो इसे एक बार चार्ज करने पर 198 किलोमीटर तक चलने की पावर देती है. फिक्स बैटरी वर्जन में फास्ट चार्जिंग का विकल्प है, जबकि रिमूवेबल बैटरी को बदलने में सिर्फ 6 मिनट का समय लगता है. इसके पावरट्रेन की बात करें तो इसमें लगी मोटर 380 हॉर्सपावर की ताकत और 2000 Nm टॉर्क जनरेट करती है. इसके साथ 6-स्पीड AMT ट्रांसमिशन भी दिया गया है, जो ड्राइविंग को और स्मूथ बनाता है.
कंपनी का बयान
- Montra Electric के अध्यक्ष अरुण मुरगप्पन ने लॉन्च के दौरान कहा कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट और सेवाओं पर काम कर रही है जो कमर्शियल EV अपनाने में आने वाली चुनौतियों को दूर करें. उन्होंने बताया कि बैटरी स्वैपिंग जैसे इनोवेशन और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी भारत में स्वच्छ और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स के लिए समाधान उपलब्ध करा रही है.
कीमत और वेरिएंट
- कंपनी ने Montra Rhino 5538 EV को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसका फिक्स बैटरी वर्जन 1.15 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जबकि रिमूवेबल बैटरी वर्जन की कीमत 1.18 करोड़ रुपये रखी गई है. कीमत के हिसाब से यह ट्रक प्रीमियम सेगमेंट में आता है, लेकिन इसके खास फीचर्स और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी इसे खास बनाते हैं.
-
- बता दें कि Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT ट्रक न केवल पावरफुल और हाई-टेक है, बल्कि इसकी बैटरी स्वैपिंग तकनीक इसे बाकी ट्रकों से अलग बनाती है. 198 किमी की रेंज, 380 HP मोटर और तेज बैटरी रिप्लेसमेंट इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं. आने वाले समय में यह ट्रक भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL