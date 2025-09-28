Rolls-Royce से लेकर Audi तक, एक्टर विजय का कार कलेक्शन है बेहद लग्जरी, जानिए डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोRolls-Royce से लेकर Audi तक, एक्टर विजय का कार कलेक्शन है बेहद लग्जरी, जानिए डिटेल्स

सुपरस्टार थलापति विजय अपनी एक्टिंग और एक्शन से लोगों का दिल जीत चुके हैं. उनके गैराज में कई शानदार कारें मौजूद हैं जो उनकी शख्सियत को और खास बनाती हैं. आइए उनके कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय न केवल अपने अभिनय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने शानदार कार कलेक्शन के लिए भी मशहूर हैं. उनके गैराज में मौजूद हर कार उनके स्टारडम और लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है. उनके कलेक्शन में Rolls Royce जैसी अल्ट्रा-लग्जरी कार से लेकर Maruti Celerio जैसी सिंपल कार तक ,सब कुछ है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Rolls Royce Ghost

  • विजय के कलेक्शन की सबसे खास कार-Rolls Royce Ghost है. करीब 7 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली ये कार अल्टीमेट लग्जरी है. इसमें ट्विन-टर्बो V12 इंजन और हैंडक्राफ़्टेड इंटीरियर्स दिए गए हैं. इसकी राइड क्वालिटी विजय के स्टारडम को और भी हाई दिखाती है.

Range Rover Evoque

  • Range Rover Evoque उनकी स्पोर्टी और प्रैक्टिकल कारों में से एक है. अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमताओं और लग्जरी फीचर्स की वजह से यह कार सेलिब्रिटीज की पहली पसंद रहती है. शहर में ड्राइविंग हो या वीकेंड ट्रिप्स, इवोक हर मौके के लिए परफेक्ट है.

Ford Mustang और Volvo XC90

  • विजय की Ford Mustang अमेरिकी मसल कार का बेहतरीन उदाहरण है. दमदार V8 इंजन, रेट्रो डिजाइन और सड़क पर जबरदस्त प्रेजेंस इसे उनकी सबसे यूनिक गाड़ियों में से एक बनाती है. वहीं, Volvo XC90 उनकी प्रैक्टिकल पसंद को दर्शाती है. ये SUV सुरक्षा और स्कैंडिनेवियाई डिजाइन के लिए मशहूर है. परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव या रोड ट्रिप के लिए यह बेहतर विकल्प है.

Mercedes-Benz GLA

  • विजय की गाड़ियों में Mercedes-Benz GLA भी शामिल है. यह कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV स्टाइलिश और कम्फर्टेबल है. रोजाना इस्तेमाल के लिए यह कार सबसे प्रैक्टिकल और ब्रांड वैल्यू वाली गाड़ियों में गिनी जाती है.

BMW 5 Series और 3 Series 

  • विजय के गैराज में BMW की दो सबसे पॉपुलर कारें-BMW 5 Series और BMW 3 Series भी हैं. जहां 5 सीरीज बिजनेस क्लास लग्जरी देती है, वहीं 3 सीरीज अपनी स्पोर्टी हैंडलिंग और Dynamic ड्राइविंग के लिए मशहूर है.

Mini Cooper S

  • शहर में घूमने के लिए विजय की Mini Cooper S उनकी स्टाइलिश पर्सनैलिटी का सबूत है. कॉम्पैक्ट लेकिन दमदार इंजन और यूनिक डिजाइन इसे उनकी सबसे कूल कारों में से एक बनाता है. इन लग्जरी कारों के अलावा विजय के पास Toyota Innova Crysta और Maruti Suzuki Celerio भी हैं. Innova अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस और स्पेस के लिए मशहूर है, जबकि Celerio उनकी सादगी को भी दिखाती है.

Published at : 28 Sep 2025 01:42 PM (IST)
