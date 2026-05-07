Mini की लिमिटेड एडिशन कार लॉन्च: सिर्फ 30 लोगों को मिलेगी Cooper S GP Inspired

Mini India ने अपनी नई Cooper S GP Inspired Edition के लिए भारत में बुकिंग शुरू कर दी है. यह एक लिमिटेड एडिशन कार है, जिसे सिर्फ 30 लोग ही खरीद पाएंगे. इसकी बुकिंग 1.5 लाख रुपये देकर की जा सकती है और इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. यह कार Mini Cooper S JCW Pack पर आधारित है और खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो यूनिक और एक्सक्लूसिव कार पसंद करते हैं. कम यूनिट होने की वजह से यह कार कलेक्टर्स के लिए काफी खास बन जाती है.

डिजाइन में स्पोर्टी और अलग लुक

दरअसल, इस कार का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और अलग है. यह लिजेंड ग्रे कलर में आती है, जिसमें रूफ और ORVMs पर चिली रेड कलर दिया गया है. यह कॉम्बिनेशन इसे स्पोर्टी लुक देता है. हर कार में C-पिलर पर यूनिक नंबर दिया गया है, जिससे हर यूनिट खास बनती है. इसके अलावा साइड पर GP Inspired स्टिकर, ब्लैक बंपर, रियर स्पॉइलर और सेंटर एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें 18-इंच के JCW अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका डिजाइन भी काफी प्रीमियम लगता है. छोटे-छोटे डिजाइन एलिमेंट्स इसे और खास बनाते हैं.

केबिन और फीचर्स

इस कार का इंटीरियर भी प्रीमियम और स्पोर्टी होगा. इसमें रेड और ब्लैक थीम दी जा सकती है. सीट्स पर रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदर फिनिश मिलेगा. इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक सीट्स और ड्राइवर सीट में मसाज फीचर मिलने की उम्मीद है. यह फीचर इस सेगमेंट में कम देखने को मिलता है और ड्राइव को ज्यादा आरामदायक बनाता है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

Mini Cooper S GP Inspired Edition में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है. यह इंजन 201 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 7-स्पीड ड्यूल क्लच गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस काफी स्मूथ और तेज होती है.

क्यों है ये कार खास?

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लिमिटेड उपलब्धता है. सिर्फ 30 यूनिट होने की वजह से यह बहुत ही एक्सक्लूसिव बन जाती है. साथ ही इसका स्पोर्टी डिजाइन और दमदार इंजन इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं.