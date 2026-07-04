नई कार खरीदने की जरूरत नहीं, अब पुरानी गाड़ी को ही बना सकेंगे EV, जानें कितना आएगा खर्च

Convert Old Car to EV: प्रदुषण के मामले में भारत कई देशों से आगे है. इस बढ़ती परेशानी को देखते हुए सरकार पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर धीरे-धीरे बैन लगा रही रही. कई राज्यों में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है. पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सभी का फोकस शिफ्ट कर रही है. जिसके चलते डीजल और पेट्रोल कार मालिकों को अपनी पसंदीदा गाड़ी स्क्रैप करानी पड़ रही है.

हालांकि, अब आपको अपनी पुरानी कार को फेंकने या भारी-भरकम पैसे खर्च करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि, अब आप अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को ही रेट्रोफिटिंग के जरिए पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं कि यह नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसमें कुल कितना खर्चा आ सकता है.

क्या है कार रेट्रोफिटिंग?

आपको बता दें कि, रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है पुरानी कार के आईसीई यानी पेट्रोल-डीजल इंजन, फ्यूल टैंक और गियरबॉक्स को हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर और लिथियम-आयन बैटरी पैक फिट किया जाता है. इसके लिए एआरएआई से मान्यता प्राप्त कंपनियां विशेष रूप से तैयार की गई ईवी कन्वर्जन किट का इस्तेमाल करती हैं.

इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी पुरानी कार को बिना कबाड़ किए नया बना देती है और आपकी गाड़ी बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार की तरह चलने के लिए तैयार हो जाती है.

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कितना आएगा खर्च?

आपकी पेट्रोल-डीजल पुरानी कार को इलेक्ट्रिक बनाने का खर्च इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बैटरी और कैसी मोटर लगवा रहे हैं. अगर आप एक छोटी हैचबैक कार को कम रेंज के लिए कन्वर्ट कराते हैं तो इसका शुरुआती खर्च लगभग 3 से 6 लाख रुपये के बीच आ सकता है.

वहीं, अगर आप 200 से 300 किलोमीटर की लंबी रेंज और बड़ा बैटरी पैक चुनते हैं तो यह खर्च 10 लाख रुपये तक भी जा सकता है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुरानी गाड़ी पर 10 लाख रुपये लगाना घाटे का सौदा हो सकता है क्योंकि आजकल इतने बजट में बाजार में बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कारें आसानी से मिल जाती हैं.

अप्रूवल की क्या है प्रक्रिया?

आपको अपनी पुरानी कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलवाने से पहले आपको आरटीओ से मंजूरी लेना जरूरी है. सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का पुराना रजिस्ट्रेशन आरटीओ से कैंसिल करवाना होगा. इसके बाद किसी सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही ईवी किट लगवानी होगी.

कन्वर्जन पूरा होने के बाद आरटीओ अधिकारी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं और आपकी आरसी पर ग्रीन नंबर प्लेट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल दर्ज कर देते हैं. इसके बाद आपकी गाड़ी कानूनी रूप से मान्य हो जाती है और उसे स्क्रैप होने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

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