Mika Singh ने खरीदी कस्टमाइज्ड Hummer H2, पावरफुल V8 इंजन वाली इस गाड़ी की क्या है कीमत?

मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह अपने अलग अंदाज और लग्जरी कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों की लिस्ट में एक और लग्जरी SUV जोड़ ली है. दरअसल, हाल ही में मीका ने एक कस्टमाइज्ड ब्लैक Hummer H2 खरीदी है, जिसकी डिटेलिंग गोल्ड रंग में की गई है. ये जानकारी Daler Mehndi के बेटे -Gurdeep Mehndi ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी. तस्वीरों में Mika, Gurdeep और Navraj Hans अपनी नई SUV के पास पोज देते नजर आ रहे हैं. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Mika की नई Hummer H2 की झलक

Mika की नई Hummer H2 पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और यूनिक दिखती है. इसका बेस कलर ब्लैक है, लेकिन इसके कई हिस्सों पर गोल्ड डिटेलिंग की गई है. कार के हुड, फ्रंट बम्पर, व्हील्स, डोर हैंडल, फ्यूल लिड और साइड मिरर पर गोल्ड का खास टच है. Mika की लग्जरी पसंद को देखते हुए यह माना जा सकता है कि यह सिर्फ पेंट नहीं बल्कि असल गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है.

Mika की पुरानी Hummer की कहानी

दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब Mika Singh ने Hummer खरीदी है. साल 2006 में भी उन्होंने एक Orange Hummer H2 ली थी. उस समय इस SUV में 6.2-लीटर V8 पेट्रोल इंजन था. यह कार कई बार सुर्खियों में रही. 2011 में यह हिट-एंड-रन केस से जुड़ी थी और 2021 में भारी बारिश में इसका ब्रेकडाउन हो गया था.

Hummer H2 की खासियत

Hummer H2 अपने दमदार डिजाइन और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें 6.0 या 6.2-लीटर V8 इंजन मिलता है, जो बहुत पावरफुल है. इसमें 4-व्हील ड्राइव सिस्टम होता है जो इसे हर तरह की सड़क पर चलने लायक बनाता है. इसका इंटीरियर लेदर सीटों, हीटेड सीट, और DVD नेविगेशन सिस्टम से लैस है. बाहर से यह SUV बहुत रग्ड और बोल्ड दिखती है. इसकी बॉक्सी डिजाइन, सात-स्लॉट ग्रिल, और ऑल-टेरेन टायर्स इसे एक मजबूत ऑफ-रोड गाड़ी बनाते हैं.

