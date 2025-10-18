हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMika Singh ने खरीदी कस्टमाइज्ड Hummer H2, पावरफुल V8 इंजन वाली इस गाड़ी की क्या है कीमत?

Mika Singh ने खरीदी कस्टमाइज्ड Hummer H2, पावरफुल V8 इंजन वाली इस गाड़ी की क्या है कीमत?

फेमस पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने कस्टम ब्लैक एंड गोल्ड Hummer H2 SUV खरीदी है. आइए इस नई कस्टमाइज्ड Hummer H2 SUV की फीचर्स, और इंजन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह अपने अलग अंदाज और लग्जरी कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों की लिस्ट में एक और लग्जरी SUV जोड़ ली है. दरअसल, हाल ही में मीका ने एक कस्टमाइज्ड ब्लैक Hummer H2 खरीदी है, जिसकी डिटेलिंग गोल्ड रंग में की गई है. ये जानकारी Daler Mehndi के बेटे -Gurdeep Mehndi ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी. तस्वीरों में Mika, Gurdeep और Navraj Hans अपनी नई SUV के पास पोज देते नजर आ रहे हैं. आइए इस कार के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Mika की नई Hummer H2 की झलक

  • Mika की नई Hummer H2 पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और यूनिक दिखती है. इसका बेस कलर ब्लैक है, लेकिन इसके कई हिस्सों पर गोल्ड डिटेलिंग की गई है. कार के हुड, फ्रंट बम्पर, व्हील्स, डोर हैंडल, फ्यूल लिड और साइड मिरर पर गोल्ड का खास टच है. Mika की लग्जरी पसंद को देखते हुए यह माना जा सकता है कि यह सिर्फ पेंट नहीं बल्कि असल गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है.

Mika की पुरानी Hummer की कहानी

  • दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब Mika Singh ने Hummer खरीदी है. साल 2006 में भी उन्होंने एक Orange Hummer H2 ली थी. उस समय इस SUV में 6.2-लीटर V8 पेट्रोल इंजन था. यह कार कई बार सुर्खियों में रही. 2011 में यह हिट-एंड-रन केस से जुड़ी थी और 2021 में भारी बारिश में इसका ब्रेकडाउन हो गया था.

Hummer H2 की खासियत

  • Hummer H2 अपने दमदार डिजाइन और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें 6.0 या 6.2-लीटर V8 इंजन मिलता है, जो बहुत पावरफुल है. इसमें 4-व्हील ड्राइव सिस्टम होता है जो इसे हर तरह की सड़क पर चलने लायक बनाता है. इसका इंटीरियर लेदर सीटों, हीटेड सीट, और DVD नेविगेशन सिस्टम से लैस है. बाहर से यह SUV बहुत रग्ड और बोल्ड दिखती है. इसकी बॉक्सी डिजाइन, सात-स्लॉट ग्रिल, और ऑल-टेरेन टायर्स इसे एक मजबूत ऑफ-रोड गाड़ी बनाते हैं.

Hummer क्यों है खास

  • Hummer H2 को उसकी लग्जरी और मजबूत डिजाइन के लिए जाना जाता है. यह गाड़ी ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है और अमीरों व सेलिब्रिटीज के बीच स्टेटस सिंबल बन चुकी है. हमर H2 SUV की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 75 लाख है. यह एक ही पेट्रोल वेरिएंट में उपलब्ध है, हालांकि भारत में Hummer आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन कई लोग इसे प्राइवेट इम्पोर्ट के जरिए देश में लाते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Mika Singh Hummer SUV Mika Singh New Hummer Mika Singh Car Collection Hummer H2 India
और पढ़ें
