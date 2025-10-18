हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Platina vs Honda Shine: इस दिवाली कौन-सी बाइक मिल रही ज्यादा सस्ती? यहां जानिए डिटेल्स

Bajaj Platina vs Honda Shine: इस दिवाली कौन-सी बाइक मिल रही ज्यादा सस्ती? यहां जानिए डिटेल्स

Bajaj Platina vs Honda Shine: जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि इस दिवाली बजाज प्लेटिना और होंडा शाइन में से बाइक को खरीदना ज्यादा सस्ता रहेगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Bajaj Platina 100 और Honda Shine 100 भारतीय बाजार की पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स हैं. जीएसटी कटौती के बाद इन बाइक्स की कीमत और ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप जीएसटी कटौती के बाद इन बाइक्स में से किसी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए इसकी कीमत, इंजन और माइलेज के बारे में जान लेते हैं. 

जीएसटी कटौती के बाद Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 63 हजार 191 रुपये है, जबकि बजाज प्लेटिना 100 की एक्स-शोरूम कीमत 65 हजार 407 रुपये है. कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों की शुरुआती कीमतें लगभग बराबर हैं. 

Bajaj Platina का पावरट्रेन 

बजाज प्लेटिना 100 में कंपनी ने 102 सीसी का इंजन उपलब्ध कराया है. यह इंजन 7.9 पीएस की मैक्स पावर के साथ 8.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ इस बाइक का वजन करीब 117 किलोग्राम है. इस बाइक में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं.

इसके साथ ही इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलता है. इस बाइक में डीआरएल, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टैकोमीटर, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और 200 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखने को मिलता है. 

Honda Shine का इंजन

होंडा शाइन की बाइक की बात की जाए तो इस दमदार बाइक में 123.94 cc, 4-स्ट्रोक, SI, BS-VI इंजन लगा हुआ मिलता है. इस इंजन से 7,500 rpm पर 7.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड ट्रांसमिशन भी जुड़ा है. ये बाइक पांच कलर ऑप्शन्स के साथ मार्केट में मिल रही है.

दोनों बाइक्स का माइलेज

बजाज प्लेटिना 100 को सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में गिना जाता है. कंपनी का दावा है कि बजाज प्लेटिना 100 का माइलेज 72 किलोमीटर प्रति लीटर है. होंडा शाइन 55 kmpl का माइलेज देती है. इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर की है. ये बाइक एक बार में टंकी फुल कराने पर 550 किलोमीटर तक ले जा सकती है.

Published at : 18 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Honda Shine Bajaj Platina GST Reforms 2025 Bajaj Platina Vs Honda Shine
Embed widget