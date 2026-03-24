IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने लीग की नीलामी प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उथप्पा ने साफ कहा है कि मौजूदा ऑक्शन सिस्टम अब पुराना पड़ चुका है और इसमें बदलाव की जरूरत है. उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को बोली लगाकर खरीदने की यह प्रक्रिया सम्मानजनक नहीं लगती और कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा हो.

उथप्पा ने आईपीएल ऑक्शन सिस्टम को “पुराना” और “समझ से परे” बताया है. उनका कहना है कि जिस तरह खिलाड़ी “अंडर द हैमर” जाते हैं, वह खेल और खिलाड़ियों की गरिमा के हिसाब से सही तस्वीर पेश नहीं करता है. उन्होंने माना कि यह मॉडल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस मॉडल में नए दौर के हिसाब से बदलाव लाये जाए.

ड्राफ्ट सिस्टम की वकालत

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज का मानना है कि आईपीएल में अब अमेरिकी खेल लीग की तरह ड्राफ्ट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए. उथप्पा के अनुसार, ड्राफ्ट सिस्टम से टीम बनाने की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित, रणनीतिक और संतुलित हो सकती है. अभी की तरह सिर्फ बोली की जंग में पैसे से फैसला नहीं होगा, बल्कि फ्रेंचाइजी बेहतर योजना के साथ खिलाड़ियों को चुन सकेंगी.

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि साल भर खुले ट्रेड विंडो की व्यवस्था होनी चाहिए. इससे टीमों को अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों की अदला-बदली करने में आसानी होगी. उथप्पा का मानना है कि इससे खिलाड़ी प्रबंधन भी ज्यादा बेहतर बन सकेगा.

आईपीएल ऑक्शन को लेकर बहस फिर तेज

आईपीएल ऑक्शन हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. कई लोगों को यह रोमांचक लगता है, तो कुछ इसके तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं. रॉबिन उथप्पा के इस बयान ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग को अब ऑक्शन मॉडल से आगे बढ़ने की जरूरत है.

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