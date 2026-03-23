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हिंदी न्यूज़ऑटोकार का ये डिवाइस बचाएगा आपके लाखों रुपये का नुकसान, सड़क एक्सीडेंट में आएगा बेहद काम

कार का ये डिवाइस बचाएगा आपके लाखों रुपये का नुकसान, सड़क एक्सीडेंट में आएगा बेहद काम

Dash Cam Importance: अगर आप आने वाले समय में लाखों रुपये के नुकसान से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपके कार के एक जरूरी डिवाइस के बारे में जानना होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 12:27 PM (IST)
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आज के समय में सड़कों पर ट्रैफिक और दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ अच्छी ड्राइविंग ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ स्मार्ट टिप्स भी जरूरी काम है. इन्हीं में से एक डैशकैम इंस्टाल कराना है. यह एक छोटा सा कैमरा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है. 

डैशकैम को आसान भाषा में समझें तो यह एक छोटा कैमरा होता है जिसे कार के डैशबोर्ड या आगे-पीछे की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यह लगातार सड़क का वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है. बाद में जरूरत पड़ने पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं. अभी भारत में यह ज्यादा आम नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे लोग इसकी अहमियत समझने लगे हैं. 

डैशकैम के बड़े फायदे

डैशकैम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके पास उसका वीडियो सबूत होता है. इससे यह साफ हो जाता है कि गलती किसकी थी. ऐसे में इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करना आसान और जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास पक्का सबूत होता है. 

कई बार सड़क पर रोड रेज हो जाते हैं या कोई शख्स आप पर गलत आरोप लगा देता है. ऐसी स्थिति में डैशकैम का वीडियो आपकी सच्चाई साबित करने में मदद करता है. इससे पुलिस और बीमा कंपनी के सामने आपका पक्ष मजबूत हो जाता है और आप बेवजह की परेशानी से बच जाते हैं. 

ये चीज भी जानना जरूरी

कभी-कभी ट्रैफिक पुलिस भी गलती से आप पर नियम तोड़ने का आरोप लगा सकती है, जैसे सिग्नल तोड़ना या तेज गाड़ी चलाना. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डैशकैम की रिकॉर्डिंग दिखाकर आप गलत चालान से बच सकते हैं. 

डैशकैम सिर्फ ड्राइविंग के दौरान ही नहीं, बल्कि गाड़ी खड़ी होने पर भी काम आता है. अगर कोई आपकी कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या चोरी करने की कोशिश करता है, तो यह कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेता है. इससे चोर को पकड़ने में मदद मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

पहले मॉडल से कितनी बदल गई Hyundai Exter Facelift? कीमत से फीचर्स तक यह जानना जरूरी 

 

 

 

Published at : 23 Mar 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Dash Cam Dash Cam Importance Car Tips In Hindi
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