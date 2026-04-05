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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल-डीजल की तुलना में ये EV बचाएगी आपका बड़ा खर्च, कैसा है MG Windsor का रिव्यू?

पेट्रोल-डीजल की तुलना में ये EV बचाएगी आपका बड़ा खर्च, कैसा है MG Windsor का रिव्यू?

MG Windsor Long Term Review: यह EV एक बार चार्ज करने पर करीब 332 किलोमीटर तक चल सकती है. रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो शहर और हाईवे दोनों मिलाकर इसे चलाने पर करीब 280 किलोमीटर की रेंज मिली.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 05 Apr 2026 01:12 PM (IST)
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अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, जो रोजाना सफर के लिए अच्छी रेंज दे और कंफर्टेबल भी हो तो MG Windsor EV बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इस गाड़ी को EV ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी मिल चुका है, जो गाड़ी की पॉपुलेरिटी को दिखाता है. लेकिन असली सवाल यह है कि यह कार रोजाना इस्तेमाल में कैसी है? इसी को जानने के लिए इसे कुछ महीनों तक चलाकर देखा गया और कुल मिलाकर इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, हालांकि इसमें कुछ छोटी कमियां भी देखने को मिलीं. आइए इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में जानते हैं.

कंपनी के मुताबिक, MG Windsor एक बार चार्ज करने पर करीब 332 किलोमीटर चल सकती है. रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो शहर और हाईवे दोनों मिलाकर इसे चलाने पर करीब 280 किलोमीटर की रेंज मिली. इसमें Eco+ मोड दिया गया है, जो बैटरी बचाने में मदद करता है और अच्छी बात यह है कि यह बहुत स्लो भी नहीं लगता. यानी डेली यूज के लिए यह कार हफ्ते में एक बार चार्ज करने पर आराम से चल सकती है. साथ ही इसकी प्रति किलोमीटर चलने की कॉस्ट पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले काफी कम है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है. 

कैसी है गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस? 

अब अगर पावर और ड्राइविंग की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस स्मूद है और शहर के हिसाब से बिल्कुल सही है. स्टीयरिंग हल्का है, जिससे ट्रैफिक में चलाना आसान हो जाता है. कार का साइज न बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है इसलिए शहर में ड्राइव करने के लिए यह एक अच्छा बैलेंस देती है. इसमें अलग-अलग ड्राइव मोड्स और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हालांकि, इसकी राइड थोड़ी सख्त है, इसलिए खराब सड़कों और गड्ढों पर झटका महसूस हो सकता है. 

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो यह कार काफी स्पेशियस है. खासकर रियर सीट में काफी जगह मिलती है, जहां तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और सीट को पीछे की तरफ झुकाया भी जा सकता है. फ्लैट फ्लोर होने की वजह से बीच में बैठने वाले लोगों को भी दिक्कत नहीं होती. बूट स्पेस भी अच्छा है, जिसमें एक फैमिली का पूरा सामान आसानी से आ जाता है. सीट्स लंबी दूरी के लिए आरामदायक हैं और कार के अंदर छोटे-छोटे सामान रखने के लिए काफी स्टोरेज स्पेस दिया गया है. 

गाड़ी के टचस्क्रीन सिस्टम में ये कमी

सबसे बड़ी समस्या इसका टचस्क्रीन सिस्टम है. इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर काम टचस्क्रीन से ही करना पड़ता है, जैसे सनरूफ या मिरर एडजस्ट करना. इसमें फिजिकल बटन कम हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान बार-बार स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ता है, जो थोड़ा सही नहीं लगता है. हालांकि स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, यह हैंग नहीं होती और 360 डिग्री कैमरा भी बढ़िया काम करता है. रात में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लगती है, जिसे कम करना पड़ता है. इसके अलावा, वॉयस कमांड फीचर काफी अच्छे से काम करता है और म्यूजिक सिस्टम भी ठीक-ठाक है. कार में इनबिल्ट ऐप्स भी मिलते हैं, जिससे चलते-फिरते गाने सुनना आसान हो जाता है.

अगर कुल मिलाकर बात करें, तो MG Windsor EV एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो शहर में इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी है। इसमें अच्छा स्पेस, बढ़िया रेंज और मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। हां, टचस्क्रीन पर ज्यादा निर्भरता थोड़ी परेशानी पैदा करती है, लेकिन बाकी चीजों को देखें तो यह अपनी कीमत के हिसाब से एक बढ़िया और समझदारी भरा विकल्प साबित होती है. 

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Published at : 05 Apr 2026 01:12 PM (IST)
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