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हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली को खरोंच नहीं आएगी! ये है देश की सस्ती CNG कार, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

फैमिली को खरोंच नहीं आएगी! ये है देश की सस्ती CNG कार, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

Bharat NCAP की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट में Tata Punch CNG को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. ऐसे में यह भारत की सबसे सस्ती और सुरक्षित CNG कारों में से एक बन चुकी है. 

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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अगर आप किसी ऐसी कार की तलाश में है, जो CNG पर चलने के साथ ही सेफ भी हो तो ऐसे में Tata Punch CNG आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. यह कार इसलिए खास है क्योंकि इसे कम कीमत में शानदार सेफ्टी के साथ पेश किया गया है, जो आमतौर पर इस बजट में कम ही देखने को मिलता है. बड़ी बात यह है कि अब यह कार 5-स्टार सेफ्टी के साथ आती है. 

Bharat NCAP की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट में Tata Punch CNG को पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. ऐसे में यह भारत की सबसे सस्ती और सुरक्षित CNG कारों में से एक बन चुकी है. इसके फीचर्स और इंजन की बात की जाए तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG के साथ भी काम करता है. यह कार रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी किफायती मानी जाती है, क्योंकि CNG पर चलने से पेट्रोल के मुकाबले खर्च काफी कम हो जाता है. इसके साथ ही गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है. 

कैसा है डिजाइन और फीचर्स?

इस कार की एक और खास बात इसका डिजाइन और फीचर्स हैं. Tata Punch दिखने में एक छोटी SUV जैसी लगती है, जिसमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसमें आपको टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो इस बजट में इसे और खास बना देते हैं. 

यह कार भारत में किफायती रेंज में आती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू होती है और अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से बढ़ती जाती है. इसी वजह से यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में एक सेफ, मजबूत और माइलेज वाली CNG कार खरीदना चाहते हैं. 

एक भारी ट्रक से कराई गई टाटा पंच की टक्कर

क्रैश टेस्ट के लिए टाटा की नई पंच की टक्कर किसी नॉर्मल कार से नहीं बल्कि एक ट्रक के साथ कराई गई. ट्रक से जोरदार टक्कर के बाद टाटा पंच के सिर्फ बोनट वाले हिस्से को ही नुकसान पहुंचा और वहीं तक सीमित रहा, जबकि बोनट से पीछे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से सेफ रहा. टेस्ट के दौरान टक्कर के बाद गाड़ी में यात्रियों में बैठाई गई डमी भी पूरी तरह सेफ थी. 

यह भी पढ़ें:-

भारत में कीमत 4 लाख से कम, लेकिन पाकिस्तान में 23 लाख की मिलती है Alto, यहां जानिए डिटेल्स 

Published at : 05 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Punch Bharat NCAP Top Safe CNG Car
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