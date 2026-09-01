1000 KM रेंज वाली Hector Tomahawk का कैसा है फर्स्ट लुक?

MG ने भारतीय बाजार में Hector Tomahawk को लॉन्च कर दिया है. कंपनी की यह नई SUV मौजूदा Hector से ऊपर पोजिशन की गई है और इसे पहली बार नए MG Adapt प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. खास बात यह है कि Hector Tomahawk को कंपनी इलेक्ट्रिक (EV) और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों पावरट्रेन के साथ लेकर आई है. बड़े साइज, प्रीमियम केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्पेस के चलते यह SUV खास तौर पर चर्चा में है. आइए इस SUV की पांच बड़ी बातें जानते हैं.

बड़ा और दमदार डिजाइन

Hector Tomahawk का डिजाइन काफी बड़ा और बॉक्सी रखा गया है. सड़क पर इसका साइज और डिजाइन इसे अलग पहचान देता है. SUV की बॉक्सी शेप इसे एक मजबूत और दमदार लुक देती है. EV वर्जन का डिजाइन PHEV मॉडल की तुलना में थोड़ा ज्यादा साफ-सुथरा और सिंपल दिखाई देता है. वहीं PHEV में कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, जो इसे अलग पहचान देते हैं. Hector Tomahawk का डिजाइन ऐसा है कि सड़क पर यह आसानी से लोगों का ध्यान खींच सकता है.

बड़ी टचस्क्रीन और हाईटेक केबिन

SUV का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम रखा गया है. इसका स्टीयरिंग व्हील MG Windsor जैसा नजर आता है, लेकिन पूरे केबिन का माहौल ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है. केबिन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसका बहुत बड़ा टचस्क्रीन है. यह स्क्रीन इतनी बड़ी है कि कुछ लैपटॉप की स्क्रीन से भी बड़ी लगती है.

इस बड़ी स्क्रीन में कई तरह के फीचर्स और कंट्रोल दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें जेस्चर कंट्रोल और कई कनेक्टेड कार फीचर्स भी दिए हैं. यानी कुछ काम बिना स्क्रीन को सीधे छुए भी किए जा सकते हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में Hector Tomahawk को कंपनी ने काफी आगे रखने की कोशिश की है.

दूसरी रो में ज्यादा स्पेस

Hector Tomahawk की दूसरी रो में काफी ज्यादा जगह मिलती है. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीटें आरामदायक हैं और लंबे सफर में भी अच्छी कम्फर्ट देने के लिए डिजाइन की गई हैं. खास बात यह है कि दूसरी रो में फ्लैट फ्लोर दिया गया है. इससे बीच में बैठने वाले पैसेंजर को भी पैरों के लिए बेहतर जगह मिलती है.

SUV में सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को धूप से बचने में मदद मिलती है. ज्यादा स्पेस और आरामदायक सीटों की वजह से Hector Tomahawk को एक चॉफर-ड्रिवन कार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी इसमें पीछे बैठकर सफर करने वाले ग्राहकों को भी काफी आराम मिल सकता है.

EV और PHEV में बड़ा अंतर

Hector Tomahawk का EV वर्जन ज्यादा किफायती है और इसे कई वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी रेंज करीब 517 किलोमीटर बताई गई है. ऐसे ग्राहक जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं और रोजाना की ड्राइविंग के लिए लंबी रेंज चाहते हैं, उनके लिए यह विकल्प हो सकता है.

PHEV यानी प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन इसकी सबसे खास खूबियों में से एक है. इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसकी कुल रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है. इसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 40 kmpl बताई गई है. यानी लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए PHEV वर्जन एक खास विकल्प बन सकता है.

कीमत और फीचर्स के मामले में अच्छी पैकेजिंग

Hector Tomahawk को लेकर एक खास बात इसकी कीमत और फीचर्स का कॉम्बिनेशन है. SUV में काफी ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम खूबियां दी गई हैं, फिर भी EV वर्जन को PHEV की तुलना में कम कीमत पर रखा गया है. इससे इलेक्ट्रिक SUV चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकता है.

PHEV वर्जन की कीमत EV से ज्यादा है. इसकी बड़ी वजह इसमें इस्तेमाल होने वाली प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है. फिर भी इस टेक्नोलॉजी के साथ यह बाजार में अपेक्षाकृत किफायती विकल्पों में शामिल हो सकती है. 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की कुल रेंज और करीब 40 kmpl की एफिशिएंसी इसे खास बनाती है.

MG Hector Tomahawk एक ऐसी SUV है जो अपने बड़े बॉक्सी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, बड़े टचस्क्रीन, एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्यादा केबिन स्पेस की वजह से बाकी कारों से अलग नजर आती है. EV और PHEV दोनों ऑप्शन मिलने से ग्राहकों के पास अपनी जरूरत के हिसाब से पावरट्रेन चुनने की सुविधा भी है.

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