MG Comet से Tata Punch EV तक, BaaS बैटरी रेंटल स्कीम के साथ आती हैं ये 5 EVs

MG Comet से Tata Punch EV तक, BaaS बैटरी रेंटल स्कीम के साथ आती हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें

MG Comet से Tata Punch EV तक, BaaS बैटरी रेंटल स्कीम के साथ आती हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें

MG Comet से Tata Punch EV तक, ये 5 इलेक्ट्रिक कारें BaaS बैटरी रेंटल स्कीम के साथ आती हैं. आइए शुरुआती कीमत, रेंज और BaaS स्कीम पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी ज्यादा कीमत अभी भी कई लोगों के लिए बड़ी समस्या है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कार की कीमत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसकी बैटरी महंगी होती है. इसी समस्या को कम करने के लिए कंपनियों ने Battery as a Service यानी BaaS स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में कार और बैटरी की कीमत अलग कर दी जाती है. इससे कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. ग्राहक को बैटरी के लिए हर किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होता है. यह तरीका उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. 

MG Comet EV और Tata Punch EV

MG Comet EV भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी BaaS कीमत 4.92 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि सामान्य कीमत 7.63 लाख रुपये से है. इसमें 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी किराया देना होता है. इससे करीब 2.71 लाख रुपये तक की शुरुआती बचत हो सकती है. Tata Punch EV भी BaaS स्कीम के साथ आती है. इसकी शुरुआती BaaS कीमत 6.49 लाख रुपये है, जबकि सामान्य कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज लिया जाता है, जो इस समय सबसे कम बताया जाता है. इससे करीब 3.20 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

MG Windsor, e Vitara और MG ZS EV

MG Windsor EV की BaaS कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है. बैटरी के आकार के अनुसार 3.9 से 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया देना होता है. इसमें 5 लाख रुपये से ज्यादा की शुरुआती राहत मिल सकती है. Maruti Suzuki e Vitara भी BaaS विकल्प के साथ उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है. अलग बैटरी पर अलग किराया देना होता है. इसमें 5.50 लाख रुपये तक की बचत संभव है, जो इस सूची में सबसे ज्यादा है. MG ZS EV की BaaS कीमत 13 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज है और करीब 5.24 लाख रुपये तक की शुरुआती बचत हो सकती है.

Published at : 23 Feb 2026 02:43 PM (IST)
BaaS Battery Rental Cars BaaS Scheme Electric Car BaaS Cheap EV Cars
