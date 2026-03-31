792 Km रेंज और एडवांस फीचर्स, भारत में जल्द आ रही Mercedes-Benz CLA EV, कितनी होगी कीमत?

अगर आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. Mercedes-Benz ने कन्फर्म कर दिया है कि वह 24 अप्रैल 2026 को भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार CLA EV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसे दो वेरिएंट में लॉन्च करेगी, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे. Mercedes-Benz का फोकस इस बार बेहतर रेंज और फास्ट चार्जिंग पर है, जिससे यह कार रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी आसान बन सके.

दमदार रेंज और फास्ट चार्जिंग की खासियत

Mercedes CLA EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. कंपनी इसे दो वेरिएंट में पेश करेगी, जिसमें CLA 200 और CLA 250+ शामिल हैं. CLA 200 की रेंज करीब 542 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि CLA 250+ एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 792 किलोमीटर तक चल सकती है. इतना ही नहीं, इस कार में 800V का फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, CLA 250+ वेरिएंट को सिर्फ 20 मिनट तक चार्ज करके लगभग 400 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. वहीं CLA 200 भी 20 मिनट की चार्जिंग में करीब 320 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.

शानदार लुक और मॉडर्न डिजाइन

Mercedes-Benz CLA EV का डिजाइन काफी आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक है. इसमें सामने की तरफ ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल दी गई है, जिसमें कंपनी का लोगो लाइट के साथ दिखाई देता है. कार के पीछे भी LED लाइट स्ट्रिप दी गई है, जो टेललाइट्स को जोड़ती है और इसे एक प्रीमियम लुक देती है. इसके अलावा इसमें फ्लश डोर हैंडल और 18 इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं.

प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स

इस कार का इंटीरियर भी उतना ही शानदार है जितना इसका एक्सटीरियर. इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 14 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा कार में टच कंट्रोल वाला स्टीयरिंग, पावर और हीटेड सीट्स, पैनोरमिक ग्लास रूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है.

कीमत और मुकाबला

Mercedes-Benz CLA EV की कीमत भारत में लगभग 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है. यह कार प्रीमियम सेगमेंट में आएगी और इसका मुकाबला अन्य लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से होगा. इस कीमत में यह कार शानदार रेंज, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन डिजाइन के साथ एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

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