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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda की बड़ी Recall: Kodiaq SUV में एक्सीडेंट रिस्क के चलते वापस बुलाई 221 गाड़ियां, जानें क्या है समस्या

Skoda की बड़ी Recall: Kodiaq SUV में एक्सीडेंट रिस्क के चलते वापस बुलाई 221 गाड़ियां, जानें क्या है समस्या

Skoda Kodiaq Recall: अगर आपने हाल ही में स्कोडा की कार खरीदी है, तो ये खबर आपके काम की है. कंपनी ने अपनी इस SUV के लिए रिकॉल जारी किया है. आइए जानें कैसे फ्री रिपेयर मिलेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 01:27 PM (IST)
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Skoda Kodiaq Recall: स्कोडा की प्रीमियम SUV कोडिएक में एयरबैग से जुड़ी एक तकनीकी समस्या सामने आई है. इसी वजह से कंपनी ने कुछ गाड़ियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है. यह खराबी कार की सेफ्टी को प्रभावित कर सकती है, इसलिए कंपनी ने रिकॉल नोटिस जारी किया है. अच्छी बात ये है कि Skoda इन गाड़ियों को फ्री में ठीक करेगी. आइए अब जानते हैं कि आखिर किन-किन गाड़ियों में यह दिक्कत पाई गई है.

एयरबैग में क्या है समस्या

जानकारी के अनुसार, कार की आगे की सीट के फ्रेम के डिजाइन में एक कमी पाई गई है. जब किसी दुर्घटना के समय साइड एयरबैग खुलता है, तो सीट के अंदर का एक हिस्सा उसके सही तरीके से खुलने में रुकावट डाल सकता है. इस वजह से हादसे के समय एयरबैग पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा और यात्रियों को पूरी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी. इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. 

कौन सी गाड़ियां हैं प्रभावित

ये समस्या सभी Skoda Kodiaq में नहीं है. केवल वही गाड़ियां प्रभावित हैं जो 10 मार्च 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच बनी है. कुल मिलाकर लगभग 221 गाड़ियों में यह तकनीकी कमी पाई गई है. इसलिए कंपनी ने सिर्फ इन्हीं गाड़ियों के लिए रिकॉल नोटिस जारी किया है. अगर आपकी कार इसी समय के दौरान बनी है, तो आपको इसे जरूर चेक कर लेना चाहिए.

कंपनी कैसे करेगी समाधान

Skoda कंपनी इस समस्या को पूरी तरह मुफ्त में ठीक करेगी. जिन ग्राहकों की कार प्रभावित है, उनसे कंपनी खुद संपर्क करेगी. इसके बाद उन्हें नजदीकी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर बुलाया जाएगा. वहां पर कार के खराब हिस्से को बिना किसी खर्च के ठीक किया जाएगा या जरूरत पड़ने पर बदला भी जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देना होगा.

ग्राहक ऐसे करें अपनी कार चेक

अगर आपने भी Skoda Kodiaq खरीदी है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी कार प्रभावित है या नहीं, तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको Skoda की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां पर आपको अपनी कार का VIN नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी कार रिकॉल लिस्ट में है या नहीं. 

बता दें कि Skoda Kodiaq कंपनी की एक प्रीमियम और लग्जरी SUV है. इसकी कीमत लगभग 39.99 लाख रुपये से शुरू होकर 43.95 लाख रुपये तक जाती है. यह कार अलग-अलग वेरिएंट में आती है,  जिसमें 5-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्प मिलते हैं. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 204hp की पावर देता है. साथ ही इसमें 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इसे और भी दमदार बनाती हैं.

ये भी पढ़ें:- 

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Published at : 31 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Skoda Recall Auto News Kodiaq SUV
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