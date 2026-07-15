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हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर अगर WagonR CNG खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

2 लाख की डाउन पेमेंट पर अगर WagonR CNG खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

WagonR CNG on EMI: अगर आपके पास 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है तो आइए जानते हैं कि इस कार को खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी और इसकी कुल कीमत कितनी पड़ेगी?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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अगर आप कम खर्च में ज्यादा माइलेज देने वाली फैमिली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Suzuki WagonR CNG आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह कार अपनी शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के चलते लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. आप इस गाड़ी को डाउन पेमेंट और फाइनेंस प्लान के जरिए भी खरीद सकते हैं. 

अगर आपके पास 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है तो आइए जानते हैं कि इस कार को खरीदने के लिए हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी और इसकी कुल कीमत कितनी पड़ेगी?

क्या रहेगा डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब?

Maruti Suzuki WagonR CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.54 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी को दिल्ली में खरीदते हैं तो RTO फीस, इंश्योरेंस, फास्टैग और दूसरे चार्ज जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 7.35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

अगर आप इस कार को खरीदते समय 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी करीब 5.35 लाख रुपये का लोन लेना होगा. अगर बैंक यह लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए देता है तो आपको हर महीने करीब 8,612 रुपये की EMI चुकानी होगी. हालांकि, यह EMI बैंक की ब्याज दर, लोन अवधि और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

आप 7 साल तक EMI भरने पर लगभग 1.88 लाख रुपये सिर्फ ब्याज के तौर पर चुकाएंगे. यानी एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड कीमत और ब्याज को मिलाकर इस कार की कुल लागत करीब 9.23 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. इसलिए कार खरीदने से पहले अपने बजट और लोन की शर्तों का अच्छी तरह से जान लेना बेहद जरूरी है. 

क्यों किया जाता है गाड़ी को पसंद? 

Maruti WagonR CNG अपने बेहतरीन माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और आरामदायक केबिन के चलते रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है. यही कारण है कि यह कार पहली बार कार खरीदने वालों और छोटे परिवारों के लिए एक मजबूत ऑप्शन मानी जाती है. 

भारतीय बाजार में WagonR CNG का मुकाबला Maruti Celerio CNG, Maruti S-Presso, Maruti Alto K10, Renault Kwid और Tata Tiago जैसी बजट कारों से होता है। अगर आपकी प्राथमिकता कम ईंधन खर्च और कम मेंटेनेंस है, तो WagonR CNG एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti WagonR Maruti WagonR On EMI WagonR Finance Plan
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