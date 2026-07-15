India-UK FTA आज से लागू, अब करोड़ों रुपये सस्ती मिलेंगी रोल्स-रॉयस और रेंज रोवर जैसी कारें

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हिंदी न्यूज़ऑटोIndia-UK फ्री ट्रेड आज से लागू, अब करोड़ों रुपये सस्ती मिलेंगी रोल्स-रॉयस और रेंज रोवर जैसी कारें

India-UK फ्री ट्रेड आज से लागू, अब करोड़ों रुपये सस्ती मिलेंगी रोल्स-रॉयस और रेंज रोवर जैसी कारें

India UK FTA: फिलहाल भारत में विदेश से पूरी तरह तैयार (CBU) कारों के इम्पोर्ट पर 100 फीसदी से ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है. अब इस ड्यूटी को 110 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी तक लाने का प्रावधान है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का असर अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिखाई देने वाला है. आज यानी 15 जुलाई 2026 में इस डील के लागू होने के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली कई प्रीमियम और लग्जरी कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी में बड़ी कमी की जाएगी. इसका सीधा फायदा भारतीय ग्राहकों को मिलने वाला है, क्योंकि Rolls-Royce, Range Rover, Bentley, Aston Martin और McLaren जैसी महंगी ब्रिटिश कारों की कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है.

फिलहाल भारत में विदेश से पूरी तरह तैयार (CBU) कारों के इम्पोर्ट पर 100 फीसदी से ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है. इसी वजह से ब्रिटिश लग्जरी कारों की कीमतें भारत में काफी ज्यादा हो जाती हैं. लेकिन भारत-यूके FTA के तहत इन कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को काफी हद तक कम किया जाएगा. पहले चरण में सीमित संख्या में इम्पोर्ट होने वाली कारों पर ड्यूटी को करीब 110 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी तक लाने का प्रावधान किया गया है. 

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने का सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो प्रीमियम और अल्ट्रा-लग्जरी कारें खरीदना चाहते हैं. जानकारी के मुताबिक कुछ मॉडल्स की कीमतों में 1 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है. ऐसे में Range Rover, Rolls-Royce और दूसरी हाई-एंड ब्रिटिश कारें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा किफायती हो जाएंगी. 

हालांकि यह फायदा सभी ब्रिटिश कारों पर तुरंत लागू नहीं होगा. कम शुल्क का लाभ केवल तय किए गए इम्पोर्ट कोटा के तहत आने वाली कारों को मिलेगा. इसके अलावा यह प्रोसेस चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, इसलिए कीमतों में बदलाव धीरे-धीरे देखने को मिलेगा.

व्यापार होगा मजबूत

इस समझौते से सिर्फ लग्जरी कार खरीदारों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भारत और यूके के बीच व्यापार भी मजबूत होगा. भारत के कई प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा, वहीं भारतीय ग्राहकों को ब्रिटेन से आने वाले कई प्रीमियम सामान और गाड़ियों के लिए पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी पड़ सकती है. 

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद भारत के लग्जरी कार बाजार में कॉम्पीटिशन बढ़ेगा. इससे बिक्री में तेजी आ सकती है और ग्राहकों के पास पहले से ज्यादा ऑप्शन मौजूद होंगे. आने वाले समय में भारत का प्रीमियम कार सेगमेंट और भी बड़ा होने की उम्मीद है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Rolls-Royce Auto News Range Rover Free Trade Agreement India UK FTA
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