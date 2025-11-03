हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Victoris को मिली 30 हजार से ज्यादा बुकिंग, Creta और Seltos जैसी गाड़ियों को देती है टक्कर

Maruti Victoris को मिली 30 हजार से ज्यादा बुकिंग, Creta और Seltos जैसी गाड़ियों को देती है टक्कर

Maruti की नई SUV Victoris को 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पेट्रोल वर्जन के लिए हैं. ये कार हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई SUV Victoris को लॉन्च होते ही कुछ ही हफ्तों में 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा पेट्रोल वर्जन के लिए हैं. इस SUV को Maruti Arena नेटवर्क के तहत लॉन्च किया गया है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. असल में Victoris को Grand Vitara के एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसमें ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे और भी प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली बनाते हैं.

 Level 2 ADAS वाली Maruti SUV

  • Victoris, Maruti Suzuki की पहली SUV है जिसमें Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) दिया गया है. इस तकनीक के जरिए SUV अपने आप ब्रेक, लेन असिस्ट, और ट्रैफिक अलर्ट जैसी स्मार्ट ड्राइविंग सुविधाएं देती है. इस फीचर की बदौलत यह SUV न केवल स्मार्ट, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो गई है. मारुति ने स्पष्ट किया है कि Victoris को एक “फ्यूचर-रेडी SUV” के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा, आराम और टेक्नोलॉजी -तीनों का शानदार कंबीनेशन पेश करती है.

पेट्रोल मॉडल्स पर टूटा ग्राहकों का भरोसा

  • कंपनी के अनुसार, अब तक की कुल 30,000 बुकिंग्स में से लगभग 53% पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन के लिए हैं, जबकि CNG वेरिएंट को करीब 11,000 बुकिंग्स मिली हैं. इससे साफ है कि ग्राहक अब भी पेट्रोल मॉडल्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर शहरी यूजर्स और हाईवे ड्राइवर्स के बीच पेट्रोल वर्जन की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. मारुति का कहना है कि बढ़ते ईंधन विकल्पों के बावजूद पेट्रोल मॉडल्स अभी भी सबसे बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और माइलेज का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं.

ADAS और eCVT वैरिएंट्स की तेजी से बढ़ रही डिमांड

  • मारुति सुजुकी ने बताया कि ADAS वर्जन की बुकिंग्स में लगभग 16% की हिस्सेदारी रही है, जबकि eCVT (electronically controlled CVT) ट्रांसमिशन मॉडल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ग्राहक अब केवल माइलेज पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग कम्फर्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं. ADAS फीचर्स वाली Victoris खास तौर पर उन ग्राहकों को आकर्षित कर रही है जो स्मार्ट और सेफ ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं.

इंजन और पावरट्रेन ऑप्शन्स

  • Maruti Victoris में कंपनी ने कुल तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स -1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन,1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर पेट्रोल + CNG (अंडरबॉडी टैंक) दिए हैं. तीनों ही इंजन एक ही बेस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, लेकिन अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ट्यून किए गए हैं. स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट, जबकि CNG वर्जन सबसे इकोनॉमिकल विकल्प माना जा रहा है.

  • मारुति विक्टोरिस को टक्कर देने वाली कारों में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन शामिल हैं. यह कुछ हद तक मारुति ग्रैंड विटारा से भी मुकाबला करती है. हुंडई क्रेटा की कीमत 10.73 लाख से 20.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. 

हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के फीचर्स

  • हुंडई क्रेटा कई प्रीमियम फीचर्स से लैस एक पॉपुलर SUV है. इसमें सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. यह SUV कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है और सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

  • किआ सेल्टोस कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. इसमें एडवांस्ड ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, और सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह SUV कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं.

  • सुरक्षा के लिए किया सेल्टोस में फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग्स, ADAS सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट (HAC) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं.

ये भी पढ़ें:- GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड

Published at : 03 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Tags :
Maruti Victoris Suv Maruti Victoris Bookings Maruti Victoris Petrol Variant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget