Maruti Victoris को मिली 30 हजार से ज्यादा बुकिंग, Creta और Seltos जैसी गाड़ियों को देती है टक्कर
Maruti की नई SUV Victoris को 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पेट्रोल वर्जन के लिए हैं. ये कार हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है.
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई SUV Victoris को लॉन्च होते ही कुछ ही हफ्तों में 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा पेट्रोल वर्जन के लिए हैं. इस SUV को Maruti Arena नेटवर्क के तहत लॉन्च किया गया है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. असल में Victoris को Grand Vitara के एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसमें ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे और भी प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली बनाते हैं.
Level 2 ADAS वाली Maruti SUV
- Victoris, Maruti Suzuki की पहली SUV है जिसमें Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) दिया गया है. इस तकनीक के जरिए SUV अपने आप ब्रेक, लेन असिस्ट, और ट्रैफिक अलर्ट जैसी स्मार्ट ड्राइविंग सुविधाएं देती है. इस फीचर की बदौलत यह SUV न केवल स्मार्ट, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो गई है. मारुति ने स्पष्ट किया है कि Victoris को एक “फ्यूचर-रेडी SUV” के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा, आराम और टेक्नोलॉजी -तीनों का शानदार कंबीनेशन पेश करती है.
पेट्रोल मॉडल्स पर टूटा ग्राहकों का भरोसा
- कंपनी के अनुसार, अब तक की कुल 30,000 बुकिंग्स में से लगभग 53% पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन के लिए हैं, जबकि CNG वेरिएंट को करीब 11,000 बुकिंग्स मिली हैं. इससे साफ है कि ग्राहक अब भी पेट्रोल मॉडल्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर शहरी यूजर्स और हाईवे ड्राइवर्स के बीच पेट्रोल वर्जन की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. मारुति का कहना है कि बढ़ते ईंधन विकल्पों के बावजूद पेट्रोल मॉडल्स अभी भी सबसे बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और माइलेज का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं.
ADAS और eCVT वैरिएंट्स की तेजी से बढ़ रही डिमांड
- मारुति सुजुकी ने बताया कि ADAS वर्जन की बुकिंग्स में लगभग 16% की हिस्सेदारी रही है, जबकि eCVT (electronically controlled CVT) ट्रांसमिशन मॉडल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ग्राहक अब केवल माइलेज पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग कम्फर्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं. ADAS फीचर्स वाली Victoris खास तौर पर उन ग्राहकों को आकर्षित कर रही है जो स्मार्ट और सेफ ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं.
इंजन और पावरट्रेन ऑप्शन्स
- Maruti Victoris में कंपनी ने कुल तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स -1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन,1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर पेट्रोल + CNG (अंडरबॉडी टैंक) दिए हैं. तीनों ही इंजन एक ही बेस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, लेकिन अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ट्यून किए गए हैं. स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट, जबकि CNG वर्जन सबसे इकोनॉमिकल विकल्प माना जा रहा है.
- मारुति विक्टोरिस को टक्कर देने वाली कारों में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन शामिल हैं. यह कुछ हद तक मारुति ग्रैंड विटारा से भी मुकाबला करती है. हुंडई क्रेटा की कीमत 10.73 लाख से 20.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के फीचर्स
- हुंडई क्रेटा कई प्रीमियम फीचर्स से लैस एक पॉपुलर SUV है. इसमें सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. यह SUV कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है और सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
- किआ सेल्टोस कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. इसमें एडवांस्ड ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, और सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह SUV कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं.
- सुरक्षा के लिए किया सेल्टोस में फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग्स, ADAS सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट (HAC) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं.
