GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड
GST कट और फेस्टिव सीजन की वजह से अक्टूबर 2025 में भारत के ऑटो सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है. मारुति, महिंद्रा, हुंडई और किया जैसी कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की. आइए विस्तार से जानते हैं.
अक्टूबर 2025 भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ऐतिहासिक महीना साबित हुआ. त्योहारों के मौसम में गाड़ियों की डिमांड पहले से ही चरम पर थी, लेकिन GST में कटौती ने इस ग्रोथ को एक बड़ा बूस्टर दे दिया. सरकार की इस टैक्स छूट के कारण गाड़ियों की कीमतें कम हुईं, जिससे ग्राहकों की खरीदारी की इच्छा और बढ़ गई. नतीजा यह रहा कि छोटी कारों से लेकर लग्जरी SUVs तक, हर सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली.
हुंडई ने की मजबूत शुरुआत
- Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने अक्टूबर 2025 में कुल 69,894 गाड़ियां बेचीं. इनमें 53,792 यूनिट्स घरेलू बाजार में और 16,102 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं. कंपनी के लिए एक्सपोर्ट में 11% की बढ़त दर्ज की गई है. सबसे खास बात यह रही कि Hyundai की मशहूर SUVs Creta और Venue ने मिलकर 30,119 यूनिट्स की बिक्री की. यह कंपनी की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मासिक बिक्री रही.
मारुति सुजुकी ने रचा इतिहास
- भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया. कंपनी ने कुल 2,20,894 यूनिट्स बेचीं. इनमें से 1,80,675 यूनिट्स घरेलू बाजार, 8,915 यूनिट्स अन्य कंपनियों को और 31,304 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं. Maruti की यह ग्रोथ दिखाती है कि GST कटौती का फायदा सबसे ज्यादा बड़े ब्रांड्स को मिला है, क्योंकि ग्राहकों ने अब फिर से भरोसेमंद पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों की ओर रुख किया है.
महिंद्रा ने SUV सेगमेंट में किया धमाका
- Mahindra & Mahindra ने अक्टूबर 2025 में कुल 1.2 लाख वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 26% ज्यादा रही. कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 31% बढ़कर 71,624 यूनिट्स पर पहुंच गई. यह बढ़त मुख्य रूप से Mahindra की पॉपुलर SUVs -Scorpio-N, XUV700 और Thar की जबरदस्त मांग के कारण रही. एक्सपोर्ट में भी 15% की बढ़ोतरी हुई, जबकि तीन-पहिया वाहनों की बिक्री 12,762 यूनिट्स रही, जो 30% की ग्रोथ दिखाती है.
TVS मोटर और टाटा मोटर्स का शानदार प्रदर्शन
- TVS मोटर कंपनी ने अक्टूबर में कुल 5.43 लाख यूनिट्स बेचीं, जो कि पिछले साल से 11% ज्यादा और अनुमानित बिक्री (5.39 लाख) से अधिक रही. यह कंपनी के लिए लगातार चौथा सफल महीना रहा. वहीं Tata Motors ने भी अपनी नंबर 2 की स्थिति को लगातार दूसरे महीने बरकरार रखा. कंपनी की SUV और EV सेगमेंट में पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.
Toyota और Kia India ने तोड़े अपने ही रिकॉर्ड
- Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने अक्टूबर 2025 में 40,257 यूनिट्स घरेलू बाजार में बेचीं और 2,635 यूनिट्स एक्सपोर्ट कीं. यह कंपनी के लिए लगातार स्थिर वृद्धि का संकेत है. वहीं Kia India ने अक्टूबर में 29,556 यूनिट्स की बिक्री कर अपना अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बिक्री रही. Kia की Seltos और Sonet SUVs ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं.
