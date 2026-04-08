ये हैं 5 लाख रुपये से कम में आने वाली कारें: Maruti से लेकर Tata Tiago तक बेस्ट ऑप्शन

अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक है, तो भारत में अभी भी कुछ अच्छी और भरोसेमंद कारें मिल जाती हैं. इस रेंज में ज्यादातर हैचबैक कारें आती हैं, जो शहर में चलाने के लिए आसान होती हैं और माइलेज भी अच्छा देती हैं. इस बजट में कार खरीदने वालों की सबसे बड़ी जरूरत होती है कम कीमत, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस. Maruti Suzuki और Tata जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा विकल्प देती हैं. हालांकि, इस प्राइस रेंज में आपको ज्यादा प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बेसिक जरूरतों के लिए ये कारें काफी अच्छी साबित होती हैं. आइए इन कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

ये हैं 5 लाख से कम कीमत वाली बेस्ट कारें

दरअसल, इस बजट में सबसे पहला नाम आता है Maruti Alto K10 का. यह कार कम कीमत, शानदार माइलेज और सस्ती सर्विस के लिए जानी जाती है. पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. दूसरी कार है Maruti S-Presso, जो थोड़ा SUV जैसा लुक देती है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा है, जिससे खराब सड़कों पर भी आसानी रहती है. तीसरा विकल्प है Renault Kwid, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन और टचस्क्रीन जैसे फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह कार बजट में थोड़ी प्रीमियम फील देती है. अब बात करें Tata Tiago की, तो ये इस लिस्ट की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है. इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत है और ड्राइविंग भी आरामदायक लगती है. हालांकि इसके कुछ वेरिएंट 5 लाख से थोड़ा ऊपर जाते हैं, लेकिन बेस मॉडल इस बजट के करीब मिल सकता है.

इन कारों को खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें?

इस बजट में कार चुनते समय सिर्फ कीमत पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि माइलेज, सेफ्टी और मेंटेनेंस भी उतने ही अहम हैं. Maruti की कारें कम खर्च और भरोसे के लिए जानी जाती हैं, जबकि Tata बेहतर सेफ्टी ऑफर करती है. अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादा शहर में है, तो छोटी और हल्की कार ज्यादा सुविधाजनक रहती है. साथ ही सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी जरूर जांचें. कम बजट और ज्यादा माइलेज के लिए Maruti Alto या S-Presso अच्छे विकल्प हैं, वहीं बेहतर सेफ्टी के लिए Tata Tiago पर विचार किया जा सकता है. आखिरकार सही चुनाव आपकी जरूरत और इस्तेमाल पर निर्भर करता है.

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