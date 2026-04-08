यूपी चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम ने की CM योगी की तारीफ, कहा- 'उन्होंने वक्फ की जमीनों पर...'

अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने वक्फ की जमीन को हथियाने वालों को आड़े हाथों लिया है. साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है.

यूपी चीफ मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ते हुए कहा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गलत तरह से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही मौजूदा सरकार के द्वारा जिस तरह से उम्मीद पोर्टल पर सभी संपत्तियों को दर्ज कराया जा रहा है उससे सही मालिक कौन है और किसके द्वारा जमीन कब्जाई गई है यह सारी चीज आईने की तरह सामने आ जाएंगी.

वहीं मौलाना इब्राहिम ने फतवा जारी करते हुए कहा, "वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के बुरे दिन आएंगे जो लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी. अगर वह अपनी आखिरत सही चाहते हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा वक्फ की जमीन को खाली करते हुए गरीब और मिस्कीनों को उस जमीन को सौंप देना चाहिए अगर यह लोग इस काम को नहीं करेंगे तो उन्हें बड़े बुरे हालातो से गुजरना पड़ेगा."

'अपने लिए तैयार कर रहे जहन्नुम का रास्ता'

मौलाना ने यह भी कहा, "जो लोग गरीबों और मिस्कीनों के हक को छीन रहे हैं, वे अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं." अपने बयान में उन्होंने धार्मिक दृष्टांत देते हुए कहा कि दुनिया की थोड़ी सी लालच के लिए आखिरत को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग न केवल समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि खुद अपने लिए भी जहन्नुम का रास्ता तैयार कर रहे हैं. उनका यह बयान काफी कड़ा और चेतावनी भरा माना जा रहा है.

'वक्फ की जमीनों पर कब्जे से जरूरतमंदों को नुकसान'

मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देना है. इन संपत्तियों से होने वाली आय से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं. लेकिन जब इन जमीनों पर कब्जा हो जाता है, तो इसका सीधा नुकसान उन जरूरतमंद लोगों को होता है, जिनके लिए यह संपत्तियां बनाई गई थीं.

'अधिकारियों को दें अवैध कब्जे की सूचना'

उन्होंने समाज के लोगों से भी अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके. इस बयान के सामने आने के बाद अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है.