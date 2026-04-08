चेन्नई की इस कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट की Audi A4, लग्जरी कार की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

चेन्नई की एक कंपनी Refex Group ने अपने कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए एक बेहद खास और अनोखा तरीका अपनाया है. आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस, इंक्रीमेंट या छोटे-मोटे गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन इस कंपनी ने कुछ अलग और बड़ा करने का फैसला लिया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

दरअसल, चेन्नई की इस कंपनी ने अपने 12 मेहनती कर्मचारियों को लग्जरी कारें गिफ्ट कीं. इन सभी कर्मचारियों को Audi A4 कार दी गई, जो एक प्रीमियम सेडान मानी जाती है और जिसकी कीमत दिल्ली में 46.88 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत की बात करें तो यह 55.70 लाख रुपये है. वहीं इस गाड़ी के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 55.83 लाख रुपये और ऑन-रोड कीमत 65.97 लाख रुपये है. ऐसे में इतनी महंगी कार गिफ्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है.

किन कर्मचारियों को दी गई लग्जरी कारें?

खास बात यह है कि कंपनी ने यह गिफ्ट किसी एक पोस्ट या सीनियर लेवल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन कर्मचारियों को चुना जो लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने काम से कंपनी की ग्रोथ में अहम योगदान दिया. यानी यह सिर्फ पोस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि हार्ड वर्क और परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया सम्मान था.

कंपनी के गिफ्ट देने के पीछे मकसद सिर्फ इनाम देना नहीं था, बल्कि कर्मचारियों को यह एहसास कराना था कि उनकी मेहनत की सच में कदर की जाती है. कंपनी का मानना है कि जब किसी कर्मचारी को इस तरह सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह और भी ज्यादा खुशी से काम करता है. इससे कंपनी और कर्मचारी के बीच भरोसा और मजबूत होता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

इस कार्यक्रम के दौरान एक साथ खड़ी 12 Audi कारें लोगों के लिए अट्रैक्शन बन गईं. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें तेजी से फैल गईं और लोगों ने इसे एक बड़ा कदम बताया. कई लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के योगदान को इस तरह पहचानें, तो काम करने का माहौल और भी बेहतर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

कार का कलर चेंज कराने से पहले जान लें नियम, वरना इतने मोटे चालान से आपको कोई नहीं बचा सकता