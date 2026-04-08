हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोचेन्नई की इस कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट की Audi A4, लग्जरी कार की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

चेन्नई की इस कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट की Audi A4, लग्जरी कार की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

कंपनी ने यह गिफ्ट किसी एक पोस्ट या सीनियर लेवल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन कर्मचारियों को चुना जो लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने काम से कंपनी की ग्रोथ में अहम योगदान दिया.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Apr 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई की एक कंपनी Refex Group ने अपने कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए एक बेहद खास और अनोखा तरीका अपनाया है. आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस, इंक्रीमेंट या छोटे-मोटे गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन इस कंपनी ने कुछ अलग और बड़ा करने का फैसला लिया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

दरअसल, चेन्नई की इस कंपनी ने अपने 12 मेहनती कर्मचारियों को लग्जरी कारें गिफ्ट कीं. इन सभी कर्मचारियों को Audi A4 कार दी गई, जो एक प्रीमियम सेडान मानी जाती है और जिसकी कीमत दिल्ली में 46.88 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत की बात करें तो यह 55.70 लाख रुपये है. वहीं इस गाड़ी के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 55.83 लाख रुपये और ऑन-रोड कीमत 65.97 लाख रुपये है. ऐसे में इतनी महंगी कार गिफ्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है. 

किन कर्मचारियों को दी गई लग्जरी कारें?

खास बात यह है कि कंपनी ने यह गिफ्ट किसी एक पोस्ट या सीनियर लेवल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन कर्मचारियों को चुना जो लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने काम से कंपनी की ग्रोथ में अहम योगदान दिया. यानी यह सिर्फ पोस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि हार्ड वर्क और परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया सम्मान था.

कंपनी के गिफ्ट देने के पीछे मकसद सिर्फ इनाम देना नहीं था, बल्कि कर्मचारियों को यह एहसास कराना था कि उनकी मेहनत की सच में कदर की जाती है. कंपनी का मानना है कि जब किसी कर्मचारी को इस तरह सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह और भी ज्यादा खुशी से काम करता है. इससे कंपनी और कर्मचारी के बीच भरोसा और मजबूत होता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें 

इस कार्यक्रम के दौरान एक साथ खड़ी 12 Audi कारें लोगों के लिए अट्रैक्शन बन गईं. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें तेजी से फैल गईं और लोगों ने इसे एक बड़ा कदम बताया. कई लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के योगदान को इस तरह पहचानें, तो काम करने का माहौल और भी बेहतर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

कार का कलर चेंज कराने से पहले जान लें नियम, वरना इतने मोटे चालान से आपको कोई नहीं बचा सकता

Published at : 08 Apr 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Audi A4 Chennai Employees Refex Group Chennai Audi Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
चेन्नई की इस कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट की Audi A4, लग्जरी कार की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
चेन्नई की इस कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट की Audi A4, लग्जरी कार की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
ऑटो
कार में इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर बदलवाना चाहिए? यहां जानें सबकुछ
कार में इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर बदलवाना चाहिए? यहां जानें सबकुछ
ऑटो
154 KM रेंज, 3.7 सेकंड में 60 की स्पीड, Royal Enfield पेश करने जा रही अपनी इलेक्ट्रिक बाइक
154 KM रेंज, 3.7 सेकंड में 60 की स्पीड, Royal Enfield पेश करने जा रही अपनी इलेक्ट्रिक बाइक
ऑटो
Tata Nexon vs Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन सी कॉम्पैक्ट SUV है सबसे दमदार?
Tata Nexon vs Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन सी कॉम्पैक्ट SUV है सबसे दमदार?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
हरियाणा
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget