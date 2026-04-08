हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद

आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद

Kisan Rath App: किसान रथ ऐप अब फसलों के ट्रांसपोर्टेशन को सुपर फास्ट और आसान बना रही है. यह ऐप ओला-उबर की तरह काम करती है. जहां किसान सीधे ट्रक या ट्रैक्टर बुक कर अपनी उपज मंडी तक पहुंचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

Kisan Rath App: आपकी मेहनत से उगी फसल को मंडी तक पहुंचाना अब कोई सिरदर्द नहीं है. क्योंकि सरकार ने इसे डिजिटल और आसान बना दिया है. अक्सर किसान भाई इस बात से परेशान रहते थे कि सही समय पर गाड़ी नहीं मिलती या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया मांगते हैं. जिससे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो रास्ते में ही खत्म हो जाता था. इसी गैप को भरने के लिए सरकार ने किसान रथ जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं.

जो आपकी उंगली के एक टच पर ट्रक या ट्रैक्टर का बंदोबस्त कर देते हैं. यह सिर्फ एक ऐप नहीं. बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक पार्टनर है जो खेत से मंडी और मंडी से गोदाम तक की दूरी को बहुत छोटा और किफायती बना देता है. अगर आप भी अपने माल को सुरक्षित और सही दाम पर बेचना चाहते हैं. तो सरकार की इन सुविधाओं का फायदा उठाना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा.

कैसे काम करता है किसान रथ ऐप?

किसान रथ ऐप असल में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है. जो बिल्कुल ओला या उबर की तरह काम करता है. बस यहाँ सवारियों की जगह फसलों की लोडिंग होती है. यह ऐप किसानों, एफपीओ (FPO) और ट्रांसपोर्टर्स को एक ही डिजिटल छत के नीचे लेकर आता है ताकि माल ढुलाई के लिए भटकना न पड़े.

  • किसान अपनी फसल की डिटेल्स और पिक-अप पॉइंट ऐप पर डालते हैं, जिसे आसपास के रजिस्टर्ड ट्रक और ट्रैक्टर ड्राइवर देख सकते हैं और अपनी सर्विस ऑफर करते हैं.
  • यह ऐप पूरी तरह जीपीएस (GPS) से लैस है. जिससे किसान अपने माल की रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और सही समय पर मंडी पहुंचने का प्लान बना सकते हैं.

कैसे मिलती है मदद?

सरकार से मदद पाना अब पूरी तरह पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में 'किसान रथ' ऐप डाउनलोड करना होगा, जो हिंदी सहित कई भाषाओं में काम करता है.

  • ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स देनी होती है. जिसके बाद आप सीधे 5 लाख से ज्यादा ट्रकों और 20 हजार से ज्यादा ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं.
  • आपको बस अपनी लोकेशन, डेस्टिनेशन और फसल की मात्रा डालनी है, जिसके बाद आपके पास अलग-अलग ट्रांसपोर्टर्स के कोट्स (किराया) आ जाएंगे और आप अपनी पसंद का वाहन बुक कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: क्या आम की फसल में लग गया कीड़ा? कृषि विभाग के ये टिप्स दूर कर देंगे दिक्कत

ट्रांसपोर्ट पर मिलेगी सब्सिडी 

सिर्फ वाहन ढूंढने में ही नहीं, बल्कि सरकार ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम करने के लिए सीधी आर्थिक मदद भी देती है. जैसे 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के ट्रांसपोर्ट पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है ताकि किसानों को घाटा न हो.

  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए बीज और जरूरी सामान लाने-ले जाने पर विशेष ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे दूर-दराज के किसानों को भी राहत मिलती है.
  • इसके अलावा पीएम किसान संपदा योजना के जरिए रेफ्रिजेरेटेड वैन (ठंडी गाड़ियां) खरीदने या किराए पर लेने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता और लोन पर ब्याज की छूट प्रदान करती है.

यह भी पढ़ें: कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Kisan Rath App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
एग्रीकल्चर
क्या आम की फसल में लग गया कीड़ा? कृषि विभाग के ये टिप्स दूर कर देंगे दिक्कत
क्या आम की फसल में लग गया कीड़ा? कृषि विभाग के ये टिप्स दूर कर देंगे दिक्कत
एग्रीकल्चर
Farming: चेरी टोमेटो की खेती कर देगी आपको मालामाल, जानें इसे उगाने का परफेक्ट तरीका
चेरी टोमेटो की खेती कर देगी आपको मालामाल, जानें इसे उगाने का परफेक्ट तरीका
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget