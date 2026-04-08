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कार में इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर बदलवाना चाहिए? यहां जानें सबकुछ

कार की सही देखभाल के लिए समय पर इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर बदलना बहुत जरूरी है. आइए जानें कार का इंजन ऑयल, गियर ऑयल और एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर बदलना चाहिए और सही मेंटेनेंस कैसे करें.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 03:53 PM (IST)
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कार का इंजन ऑयल सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है क्योंकि यही इंजन को स्मूद चलाने में मदद करता है. अगर ऑयल समय पर नहीं बदला जाए तो इंजन के पार्ट्स घिसने लगते हैं और बड़ी खराबी आ सकती है. आम तौर पर पेट्रोल कार में इंजन ऑयल हर 5,000 से 7,000 किलोमीटर पर बदलना सही माना जाता है. वहीं अगर आपकी कार में सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल होता है, तो इसे 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. डीजल कार में ऑयल जल्दी खराब होता है, इसलिए इसे लगभग 5,000 से 7,000 किलोमीटर के बीच बदल देना बेहतर रहता है. अगर आप रोज ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं या छोटी दूरी ज्यादा तय करते हैं, तो ऑयल जल्दी बदलना चाहिए. समय पर ऑयल बदलने से इंजन की लाइफ बढ़ती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है.

गियर ऑयल कितने किलोमीटर पर बदलें?

गियर ऑयल ट्रांसमिशन सिस्टम को सही से काम करने में मदद करता है. यह गियर के अंदर घर्षण को कम करता है और गाड़ी को स्मूद शिफ्टिंग देता है. मैनुअल कार में गियर ऑयल आमतौर पर 30,000 से 40,000 किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए. वहीं ऑटोमैटिक कार में यह थोड़ा अलग हो सकता है और इसे 40,000 से 60,000 किलोमीटर के बीच बदलना बेहतर रहता है. अगर गियर बदलते समय झटका लगे या आवाज आए, तो यह संकेत हो सकता है कि गियर ऑयल बदलने की जरूरत है. सही समय पर इसे बदलने से ट्रांसमिशन की लाइफ लंबी रहती है और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

एयर फिल्टर कब बदलना जरूरी है?

एयर फिल्टर इंजन में जाने वाली हवा को साफ करता है. अगर यह गंदा हो जाए तो इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं मिलती और गाड़ी का पिकअप और माइलेज दोनों कम हो जाते हैं. आमतौर पर एयर फिल्टर को 10,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच बदलना चाहिए. लेकिन अगर आप धूल भरी जगह पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो इसे जल्दी बदलना पड़ सकता है. एयर फिल्टर साफ या नया होने से इंजन बेहतर काम करता है और फ्यूल की खपत भी कम होती है.

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Published at : 08 Apr 2026 03:53 PM (IST)
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