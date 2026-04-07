सिंगल चार्ज में 900 KM से ज्यादा रेंज, BYD लॉन्च करने जा रही ये शानदार कार

आजकल इलेक्ट्रिक कारों का दौर तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि ऑटोमेकर्स एक के बाद एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं. इतना ही नहीं ये गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश की जा रही हैं. इसी कड़ी में चीन की ऑटो कंपनी BYD अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी BYD Great Tang को चीन में लॉन्च करने जा रही है, जो लंबी रेंज और एडवांस फीचर्स के चलते चर्चा में है.

यह नई कार खास इसलिए है क्योंकि इस कार को एक बार फुल चार्ज करने के बाद 950 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, जो मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों तरह के ऑप्शन मिलने सकते हैं. आसान भाषा में कहें तो इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा.

कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस और फीचर्स?

इस कार में परफॉर्मेंस के साथ-साथ टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दिया गया है. BYD Grand Tang में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और आसान कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल हो जाती है.

गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इस कार का इंटीरियर काफी शानदार है, जिसमें बड़ी स्क्रीन, आरामदायक सीटें और मॉडर्न सुविधाएं दी जाएंगी. इस गाड़ी को खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा आराम मिल सके.

सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर चलेगी 200 किलोमीटर

अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह गाड़ी काफी एडवांस होने वाली है. इस इलेक्ट्रिक SUV में 1000-वोल्ट सिस्टम और सुपर फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जिससे सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर लगभग 200 किलोमीटर तक चलाने की कैपेसिटी मिल सकती है. इस टर्म को फ्लैश चार्जिंग कहा जाता है. यही वजह है कि कार को चार्ज होने में ज्यादा समय नहीं लगता.

वहीं अगर आप इस गाड़ी को फुल चार्ज करते हैं तो यह रेंज लगभग 950 किलोमीटर होगी, जो दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना में काफी ज्यादा है.

गाड़ी में 7-सीटर लेआउट मिलने वाला है और बड़ी डिजिटल स्क्रीन, रियर सीट के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, आरामदायक लाउंज सीट्स और फ्रिज जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BYD की ये नई SUV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, जिसकी लंबी रेंज, मॉडर्न फीचर्स और हाई-टेक सिस्टम दूसरी गाड़ियों को कड़ा मुकाबला देंगे.

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