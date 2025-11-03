एक्सप्लोरर
Maruti से Kia तक, अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गईं ये बेहतरीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत
अक्टूबर 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बेहद खास महीना रहा. इस महीने Mahindra, Skoda, Citroen और MG जैसी कंपनियों ने अपनी नई कारें लॉन्च कीं. आइए जानें कौन सी कारें ज्यादा चर्चा में रहीं.
भारत के कार लवर्स के लिए अक्टूबर 2025 का महीना शानदार रहा. इस महीने देश में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी नई और अपडेटेड कारें लॉन्च कीं. ये लॉन्च हर तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर किए गए -चाहे आप एक रग्ड SUV पसंद करते हों, फैमिली के लिए आरामदायक क्रॉसओवर चाहते हों, अक्टूबर में हर सेगमेंट के लिए कुछ नया था. आइए अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई टॉप-5 कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
नई Mahindra Bolero
- महिंद्रा ने 6 अक्टूबर 2025 को अपनी सबसे पॉपुलर SUV Bolero का नया अवतार लॉन्च किया. इसकी कीमत 7.99 लाख से शुरू होकर 9.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, नई बोलेरो में कंपनी ने कई बदलाव किए हैं -इसमें बोल्ड ग्रिल, नए फॉग लैंप्स, और डायमंड-कट 15-इंच अलॉय व्हील्स जोड़े गए हैं. इंटीरियर में लेदरेट सीट्स, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स शामिल हैं. सेफ्टी के लिए ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. 1.5-लीटर एमहॉक डीजल इंजन से 75 एचपी पावर और 210 एनएम टॉर्क मिलता है.
Mahindra Bolero Neo
- Bolero Neo को भी बोलेरो के साथ ही लॉन्च किया गया. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख से 9.99 लाख के बीच है. इंटीरियर में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, क्रूज़ कंट्रोल, और मल्टी-टेरेन टेक्नोलॉजी (MTT) के साथ लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है. इसमें 9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है. सेफ्टी फीचर्स में फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट डैंपर्स, रियर वाइपर, डिफॉगर, और ISOFIX माउंट्स दिए गए हैं. इंजन वही है जो बोलेरो में मिलता है, लेकिन इसका ट्यूनिंग पावरफुल है.
Citroen Aircross X
- Citroen Aircross X को 3 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया. ये सी3 एक्स और बेसाल्ट एक्स के बाद “X सीरीज” का तीसरा मॉडल है. इसकी कीमत 8.29 लाख से 13.49 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. नई एयरक्रॉस में Forest Green कलर, रीडिजाइन डैशबोर्ड, और क्रूज़ कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं. इसके सेफ्टी फीचर्स में ऑटो-डिमिंग IRVM, 360-डिग्री कैमरा (वैकल्पिक) और रूफ-माउंटेड एसी वेंट्स शामिल हैं. इसे दो इंजन ऑप्शन -1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ खरीदा जा सकता है.
Skoda Octavia RS
- 17 अक्टूबर 2025 को Skoda Octavia RS लॉन्च हुई, ये केवल 100 यूनिट्स तक सीमित थी, जो कुछ ही दिनों में पूरी तरह सोल्ड आउट हो गईं. इसकी कीमत 49.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. कार में 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 265 एचपी पावर और 370 एनएम टॉर्क देता है. इसे 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग्स, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, और 360-डिग्री कैमरा दिए गए हैं.
MG Windsor EV Inspire Edition
- MG Windsor EV Inspire Edition को 9 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया. इसकी कीमत 16.65 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि Battery-as-a-Service (BaaS) विकल्प के साथ इसे 12.64 लाख में खरीदा जा सकता है. इसमें 38 kWh बैटरी पैक है जो 331 किमी रेंज देता है, और इसे 134 एचपी मोटर से जोड़ा गया है. चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जर से 80% बैटरी सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो जाती है.
