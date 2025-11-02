हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Pulsar या Honda SP125, किस बाइक को खरीदना फायदे का सौदा? जानिए पूरी डिटेल्स

Bajaj Pulsar या Honda SP125, किस बाइक को खरीदना फायदे का सौदा? जानिए पूरी डिटेल्स

अगर आप जीएसटी कटौती के बाद बजाज पल्सर या होंडा एसपी 125 को खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Honda SP125 और Bajaj Pulsar 125 पॉपुलर बाइक्स हैं. जीएसटी कटौती के बाद दोनों बाइक्स की कीमतें कम हो गई हैं. अगर आप डेली रनिंग के लिए स्टाइलिश और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. आइए इन दोनों बाइक्स की डिटेल्स जानते हैं. 

जीएसटी कटौती के बाद Honda SP125 की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 85 हजार 564 रुपये से लेकर 94 हजार रुपये के बीच है. वहीं Bajaj Pulsar 125 की कीमत अब 79 हजार 48 रुपये से लेकर 86 हजार 444 रुपये के बीच है. आइए दोनों बाइक्स के पावरट्रेन और माइलेज के बारे में जानते हैं. 

कितनी है Honda SP 125 की पावर? 

होंडा की इस बाइक में 123.94cc सिंगल-सिलेंडर BS 6, OBD2 कंपलिएंट PGM-FI इंजन मिलता है. जो 8kW की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है. कंपनी के मुताबिक, होंडा की यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में 65 किलोमीटर तक चल सकती है. अगर आप एक बार टंकी फुल करा लेते हैं तो करीब 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं. Honda SP 125 में फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट, रियल-टाइम फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, गियर पोजिशन, USB चार्जिंग पोर्ट, साइलेंट स्टार्ट और LED हेडलाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

Bajaj Pulsar N125 का पावरट्रेन

Bajaj Pulsar N125 बाइक में 124.45cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 11.8 bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूथ राइडिंग देता है. इसकी ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 64.75 kmpl है. 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक फुल टैंक में लगभग 600 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है. Bajaj Pulsar 125 में डिजिटल क्लस्टर, स्प्लिट सीट ऑप्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग, हैलोजन हेडलाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें:-

TVS और Ola को पछाड़ Bajaj ने बिक्री में हासिल किया पहला नंबर, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट

 

 

Published at : 02 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Bajaj Pulsar Honda SP125 Bajaj Pulsar Vs Honda SP125
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
SDO-SP के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
SDO-SP के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'
पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'
हेल्थ
Refined flour health risks: क्या मैदा खाने से हो जाता है कैंसर, जानें चेतावनी क्यों दे रहे हैं एक्सपर्ट?
क्या मैदा खाने से हो जाता है कैंसर, जानें चेतावनी क्यों दे रहे हैं एक्सपर्ट?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget