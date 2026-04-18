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हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति बंद करने जा रही खास डिजाइन वाली Ignis, पंच को टक्कर देने के लिए लाएगी नया मॉडल

मारुति बंद करने जा रही खास डिजाइन वाली Ignis, पंच को टक्कर देने के लिए लाएगी नया मॉडल

Maruti Ignis: शुरुआत में Ignis पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती थी, लेकिन बाद में डीजल वेरिएंट बंद कर दिया गया और सिर्फ पेट्रोल में ही रखा गया. आइए जानते हैं कि गाड़ी को क्यों बंद किया जा रहा है?

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 18 Apr 2026 01:01 PM (IST)
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कार कंपनियां अपने पुराने मॉडल बंद करके नई और बेहतर कारें लॉन्च करती रहती हैं ताकि ग्राहकों की पसंद के हिसाब से खुद को अपडेट किया जा सके. इसी कड़ी में Maruti Suzuki अपनी पॉपुलर कार Ignis को धीरे-धीरे बंद कर सकती है. हालांकि अभी कंपनी ने इसे पूरी तरह बंद करने को लेकर घोषणा नहीं की है. 

Maruti Ignis को जब लॉन्च किया गया था, इसे एक अलग तरह की छोटी कार के रूप में पेश किया गया था. यह आम हैचबैक से अलग दिखती थी क्योंकि इसका डिजाइन बॉक्सी, थोड़ा ऊंचा और अलग स्टाइल वाला था. इसमें अंदर का केबिन भी थोड़ा प्रीमियम और अलग तरह का दिया गया था ताकि यह बाकी गाड़ियों से अलग नजर आए. लेकिन यही अलग डिजाइन हर किसी को पसंद नहीं आया, इसलिए यह कार ज्यादा बड़े लेवल पर लोकप्रिय नहीं हो पाई.

क्यों बंद हो सकती है Maruti Ignis?

दूसरी कारों की बात करें तो Maruti Suzuki Wagon R जैसी कारें ज्यादा लोगों को पसंद आईं क्योंकि य गाड़ियां सस्ती, आसान और फैमिली के लिए ज्यादा फायदेमंद थीं. वहीं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Suzuki Baleno ने ज्यादा पकड़ बना ली, क्योंकि उसका लुक और फीचर्स लोगों को ज्यादा आकर्षक लगे.

बाद में कंपनी ने Maruti Suzuki Fronx जैसी नई SUV-स्टाइल कार लॉन्च की, जो ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो गई. इसका SUV जैसा डिजाइन और नए फीचर्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया. इसी वजह से Ignis की बिक्री धीरे-धीरे कम होती चली गई और यह गाड़ी कंपनी की लाइनअप में पीछे छूट गई.

अब कंपनी ला सकती है नया मॉडल

शुरुआत में Ignis पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती थी, लेकिन बाद में डीजल वेरिएंट बंद कर दिया गया और इसे सिर्फ पेट्रोल में ही रखा गया. इससे इसके ऑप्शन कम हो गए हालांकि इसमें कुछ अच्छी बातें भी थीं, जैसे कार का छोटा आकार, जिससे शहर में चलाना और पार्क करना आसान था और अंदर काफी अच्छा स्पेस भी मिलता था.

लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसका डिजाइन था. इसका लुक थोड़ा अलग था, जो हर ग्राहक को पसंद नहीं आया. कई लोग इसे अजीब मानते थे, जबकि कुछ को यह खास और यूनिक लगती थी. दूसरी तरफ बाजार में SUV और स्टाइलिश कारों की मांग बढ़ने लगी, जिससे Ignis की पॉपुलेरिटी और कम हो गई. 

अब Maruti Suzuki छोटे SUV सेगमेंट खासकर Tata Punch जैसी कारों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही एक नई छोटी SUV लॉन्च करेगी, जो Ignis की जगह ले सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 18 Apr 2026 01:01 PM (IST)
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