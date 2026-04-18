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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Duster से लेकर Scorpio N तक, 20 लाख से कम कीमत में आती हैं ये पावरफुल कारें

Renault Duster से लेकर Scorpio N तक, 20 लाख से कम कीमत में आती हैं ये पावरफुल कारें

अगर आप 20 लाख के बजट में किसी पावरफुल कार की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर डस्टर तक के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 Apr 2026 12:37 PM (IST)
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कार खरीदते वक्त लोग अब सिर्फ माइलेज या लुक्स ही नहीं देखते, बल्कि पावर भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है. खासकर 25 लाख रुपये तक के बजट में इंडियन मार्केट में अब ऐसी कई कारें मौजूद हैं, जो जबरदस्त इंजन पावर और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आती हैं. अगर आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जो पावरफुल पावरट्रेन के साथ आती हो तो इस रेंज में मार्केट में कई अच्छे ऑप्शन्स मौजूद हैं. 

Mahindra Scorpio N

इस लिस्ट में पहला नाम Mahindra Scorpio N का है. यह SUV 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है और करीब 203hp तक की ताकत देती है, जो इसे इस बजट में सबसे पावरफुल कारों में शामिल करती है. इसकी मजबूत बॉडी, ऊंची रोड प्रेजेंस और दमदार इंजन इसे ऑफ-रोड और शहर दोनों जगह के लिए अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. इस गाड़ी की कीमत 13.49 लाख से शुरू होती है.

MG ZS EV

अगर आप इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना चाहते हैं, तो MG ZS EV भी एक शानदार विकल्प है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 177hp की पावर देती है और एक बार चार्ज करने पर अच्छी रेंज भी मिलती है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतर है जो पावर के साथ-साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहते हैं. इस गाड़ी की कीमत 17.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

Hyundai Creta और Kia Seltos

इसके अलावा Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी कारें भी अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ करीब 160 हॉर्सपावर की ताकत देती हैं. ये दोनों कारें पावर और आराम का अच्छा संतुलन देती हैं और शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए भी काफी पॉपुलर हैं. हुंडई क्रेटा की कीमत 10.79 लाख तो Kia Seltos की कीमत 10.99 लाख से शुरू होती है. 

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus जैसी सेडान भी इस लिस्ट में आती है, जो अपने टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो SUV की बजाय स्पोर्टी और स्मूद ड्राइविंग पसंद करते हैं. इस गाड़ी की कीमत 10.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. 

Renault Duster 1.3 Turbo

इस लिस्ट में अगला नाम Renault Duster 1.3 टर्बो का है. यह एक पावरफुल मिड-साइज एसयूवी है, जो कि काफी पॉपुलर हो रही है. इस गाड़ी का बड़ा हाइलाइट इसका 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. यह इंजन 160 bhp और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट क्लच DCT गियरबॉक्स मिलता है. इस कार की कीमत 18.69 लाख रुपये से शुरू होती है

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Published at : 18 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Kia Seltos Renault Duster Mahindra Scorpio N Powerful Cars Under 20 Lakh
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