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हिंदी न्यूज़ऑटोVictoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?

Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?

Maruti Suzuki Victoris: मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 2026 का 'कार ऑफ द ईयर' अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जानें CNG, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और AWD जैसे फीचर्स के दम पर इस कार ने यह खिताब कैसे जीता.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
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Maruti Suzuki Victoris: इन दिनों हमारे देश में कार सेगमेंट में बेहद ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. क्योंकि, अब खरीदार केवल एक नार्मल गाड़ी नहीं बल्कि ऐसी कार चाहते हैं. जिसमें उन्हें  लुक, माइलेज, शानदार केबिन और फीचर्स मिलें. इसी बदलती मांग को समझते हुए मारुति सुजुकी ने अपनी शानदार कार विक्टोरिस को बाजार में उतारा था. इस कार ने अपनी कैटेगरी में वो सब कुछ दिया है जिसकी तलाश आज के समझदार खरीदार को रहती है. 

बता दें कि, यही वजह है कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस को 2026 कार ऑफ द ईयर के सबसे बड़े अवॉर्ड से नवाजा गया है. एबीपी लाइव ऑटो अवॉर्ड्स में जज पैनल ने इस गाड़ी की खूबियों को परखने के बाद इसे साल की सबसे बेहतरीन कार चुना. चलिए बेहद ही  आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जिसने इसे बाकी सभी गाड़ियों से आगे निकाल दिया और इसे यह सम्मान दिलाया.

सीएनजी का जलवा

बता दें कि, मारुति विक्टोरिस की जीत का सबसे बड़ा कारण इसमें मिलने वाले अलग-अलग तरह के इंजन ऑप्शंस हैं. यह अपने सेगमेंट की अकेली ऐसी कार है जो ग्राहकों को सीएनजी के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक का भी विकल्प देती है. आज के समय में लोग पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान होकर ईंधन बचाने वाले विकल्प तलाश रहे हैं. 

ऐसे में यह गाड़ी हर ग्राहक की जरूरत पर बिल्कुल फिट बैठती है. पिछले साल लॉन्च होने के बाद से ही यह अपनी कैटेगरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल हो चुकी है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कुल बुकिंग्स में से आधी बुकिंग्स सिर्फ सीएनजी मॉडल की ही आ रही हैं.

Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड कारें कौन-सी है? जानें डिटेल्स

शानदार CNG तकनीक और बूट स्पेस का फायदा

आपको जानकारी दें दे कि, पुराने समय की सीएनजी गाड़ियों में सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि बूट स्पेस में सिलेंडर रखे होने की वजह से सामान रखने की जगह बिल्कुल खत्म हो जाती थी. लेकिन मारुति ने विक्टोरिस के साथ इस समस्या का भी पक्का इलाज खोज निकाला है. 

कंपनी ने इसमें सीएनजी किट को गाड़ी के नीचे के हिस्से में बहुत ही समझदारी से सेट किया है. इस अंडरबॉडी अरेंजमेंट की वजह से कार की डिग्गी का पूरा स्पेस खाली रहता है और ग्राहकों को सामान रखने में कोई परेशानी नहीं होती. जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच किए बिना सिर्फ ईंधन का खर्च बचाना चाहते हैं उनके लिए यह सीएनजी मॉडल एक परफेक्ट समाधान बनकर उभरा है.Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?

ऑफ-रोडिंग की जबरदस्त क्षमता

जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस सिर्फ शहर की चिकनी सड़कों पर ही बढ़िया नहीं चलती बल्कि खराब और पथरीले रास्तों पर भी इसका कोई जवाब नहीं है. अवॉर्ड्स के दौरान जज पैनल को इसके ऑल-व्हील ड्राइव यानी एडब्ल्यूडी वेरिएंट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया. मुश्किल और कठिन रास्तों पर भी यह कार बहुत आसानी से नियंत्रण में रहती है और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती जाती है. 

चाहे आपको रोज शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलानी हो या फिर वीकेंड पर पहाड़ों की यात्रा पर निकलना हो यह कार हर तरह के सफर में ड्राइवर को पूरा भरोसा देती है. इसका यही शानदार अंदाज इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है.

केबिन और प्रीमियम फीचर्स से है भरपूर 

किसी भी गाड़ी को शानदार बनाने में उसके केबिन और फीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. विक्टोरिस का इंटीरियर फीचर्स और व्यावहारिकता का एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन पेश करता है. इसमें गैर-जरूरी फीचर्स की भरमार करने के बजाय उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं. 

इसमें पावर्ड टेलगेट रिलीज जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे डिग्गी का दरवाजा खोलना बेहद आसान और आरामदायक हो जाता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने शानदार लुक्स, मजबूत परफॉर्मेंस, ढेरों इंजन ऑप्शंस और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की क्षमता के दम पर ही मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 2026 के 'कार ऑफ द ईयर' का ताज अपने नाम किया है.

यह भी पढ़ें: Driving License Cancellation Rule: कितने चालान के बाद कैंसिल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, क्या है नियम?

Published at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
ABP Live Auto Awards Maruti Suzuki Victoris Car Of The Year 2026 Victoris CNG Strong Hybrid Victoris AWD Features
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