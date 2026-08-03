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हिंदी न्यूज़ऑटोपुरानी आरसी को स्मार्ट RC में कैसे बदलें? जान लें यूपी के वाहन चालक

पुरानी आरसी को स्मार्ट RC में कैसे बदलें? जान लें यूपी के वाहन चालक

1 अगस्त से यूपी में पेपर RC बंद, अब मिलेगी QR कोड और चिप वाली स्मार्ट RC. जानें पुरानी RC बदलवाने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस और फीस की जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 03 Aug 2026 10:52 PM (IST)
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How to convert old RC to smart RC: यूपी में गाड़ी वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अब पुरानी कागज वाली RC की जगह नई स्मार्ट RC आ रही है. यह 1 अगस्त 2026 से लागू हो रही है. दरअसल अब तक जो पेपर RC मिलती थी वो फट जाती थी, खराब हो जाती थी और टूट-फूट का शिकार हो जाती थी, इसलिए सरकार ने इसे बदलने का फैसला लिया है.

स्मार्ट RC आखिर क्या है

यह देखने में एटीएम कार्ड जैसी होगी, जिसमें QR कोड और चिप लगी होगी. इससे गाड़ी की जांच डिजिटल तरीके से और जल्दी हो पाएगी. यानी कोई भी चेकिंग वाला बस स्कैन करके सब कुछ पता कर लेगा, कागज ढूंढने का झंझट नहीं रहेगा. 

यह भी पढ़े: 3 घंटे का सफर अब 35 मिनट में, जानें कितना लगेगा टोल?

पुरानी गाड़ी वाले भी बनवा सकते हैं क्या

यह खबर आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पुरानी गाड़ी वाले भी बनवा सकते हैं या नहीं. जानकारी के लिए बता दें की हां, बनवा सकते हैं. भले अभी यह सुविधा पहले नए वाहन मालिकों के लिए शुरू हो रही है, लेकिन पुराने वाहन मालिक भी प्रोसेस फॉलो करके अपनी RC को स्मार्ट कार्ड में बदलवा सकते हैं. 

अप्लाई कैसे करना है

RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, यह काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा:

  • फोन या लैपटॉप से VAHAN पोर्टल (vahan.parivahan.gov.in) खोलें.
  • स्टेट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करें और अपना RTO चुनें, या सीधे गाड़ी नंबर डाल दें.
  • वहां "RC Related Services" में जाकर "Smart Card" या "Duplicate RC" वाला ऑप्शन चुनें.
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालें, डिटेल्स एक बार चेक कर लें.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, वो डालकर वेरिफाई करें.
  • इसके बाद पोर्टल पर बताई गई फीस UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से भर दें.
  • पेमेंट होने के बाद रसीद और फॉर्म का PDF डाउनलोड करके रख लें, काम आ सकता है.

फीस कितनी लगेगी

एक छोटी सी सरकारी फीस देनी होगी. एग्जैक्ट अमाउंट पोर्टल पर ही दिख जाएगा, राज्य और RTO के हिसाब से थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है.

RC घर पर कैसे आएगी

आवेदन हो जाने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं. नई स्मार्ट RC सीधे स्पीड पोस्ट से घर के पते पर भेज दी जाएगी.

फायदा क्या है इसका

यह कार्ड पानी-धूल से खराब नहीं होगा, पेपर वाली RC की तरह फटेगा नहीं. QR कोड स्कैन करते ही गाड़ी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी - मालिक कौन है, इंश्योरेंस है या नहीं, फिटनेस वैलिड है या नहीं. इससे नकली कागज बनाने वालों पर भी लगाम लगेगी.

यह भी पढ़े: सीट बेल्ट बनी बड़ी मुसीबत, 15 लाख ट्रक हुए रिकॉल

Published at : 03 Aug 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
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