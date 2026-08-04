1 लीटर में 35 KM माइलेज, मारुति ला रही सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार

भारतीय ऑटो बाजार में माइलेज वाली कारों की हमेशा से सबसे ज्यादा मांग रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो और बार-बार फ्यूल भरवाने की जरूरत न पड़े.

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी एक नई हाई-माइलेज हाइब्रिड कार लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार करीब 35kmpl तक का माइलेज दे सकती है. अगर कंपनी का यह दावा सही साबित होता है तो यह भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में शामिल हो सकती है.

कितनी खास होगी मारुति की नई कार?

मारुति इस नई कार में अपनी नई Strong Hybrid Technology का इस्तेमाल करेगी. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी होगा. खास बात यह है कि शहर के ट्रैफिक में कम स्पीड पर कार कई बार केवल इलेक्ट्रिक मोटर से भी चल सकेगी. इससे पेट्रोल की खपत कम होगी और माइलेज काफी बढ़ जाएगा. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस भी देंगे.

हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि यह इंजन पर दबाव कम करता है. जब कार धीमी रफ्तार पर चलती है या ट्रैफिक में बार-बार रुकती है, तब इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है. वहीं तेज स्पीड पर पेट्रोल इंजन सक्रिय हो जाता है. ब्रेक लगाने के दौरान बनने वाली ऊर्जा भी बैटरी में स्टोर होती रहती है, जिससे अलग से चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इसी वजह से कार का माइलेज काफी बढ़ जाता है.

नई कार में केवल माइलेज ही नहीं बल्कि डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नया फ्रंट लुक, आकर्षक LED हेडलाइट्स, स्टाइलिश ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी डिजाइन देखने को मिल सकता है. कंपनी इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देने की तैयारी में है, ताकि यह युवाओं और फैमिली दोनों को पसंद आए.

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स?

कार का केबिन भी पहले से ज्यादा मॉडर्न हो सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल चार्जर, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इससे ड्राइविंग का अनुभव पहले से ज्यादा आरामदायक हो सकता है.

मारुति इस नई कार में सेफ्टी फीचर्स पर भी खास फोकस कर सकती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, 360-डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कुछ वेरिएंट्स में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक फीचर लिस्ट जारी नहीं की है.

किन लोगों के लिए खरीदना बेहतर?

यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या अपनी कार का नियमित इस्तेमाल करते हैं. ज्यादा माइलेज मिलने से हर महीने फ्यूल पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. इसके अलावा फैमिली कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी यह एक आकर्षक विकल्प बन सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारुति सुजुकी इस नई हाई-माइलेज हाइब्रिड कार को आने वाले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट, कीमत और आधिकारिक मॉडल नाम की घोषणा नहीं की है. लॉन्च के समय इसके सभी फीचर्स, वेरिएंट और कीमत की जानकारी सामने आएगी.

इतनी हो सकती है कीमत

फिलहाल कंपनी ने कीमत का खुलासा नहीं किया है. लेकिन माना जा रहा है कि मारुति इसे अपने मिड-सेगमेंट ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च कर सकती है. अगर यह कार करीब 35kmpl माइलेज, आधुनिक फीचर्स और आकर्षक कीमत के साथ आती है, तो यह भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय साबित हो सकती है और हाई-माइलेज कार खरीदने वालों के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है.

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