मारुति जल्द ला रही 543KM रेंज वाली 7-सीटर EV, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है. ई-विटारा लॉन्च करने के बाद कंपनी अब एक नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कार MPV सेगमेंट में आएगी और बड़ी फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है. कंपनी की योजना आने वाले सालों में अपने मॉडल्स की संख्या बढ़ाने की है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा रोल होगा. इस नई 7-सीटर EV को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है और यह एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है.

कैसा हो सकता है डिजाइन?

दरअसल, इस नई इलेक्ट्रिक MPV का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी हो सकता है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिल सके. इसमें 3rd रो सीटिंग दी जाएगी, यानी 7 लोग आराम से बैठ सकेंगे. सामने की तरफ चौकोर हेडलाइट्स, बड़ी ग्रिल और मजबूत बंपर देखने को मिल सकता है. हालांकि, कुछ प्रीमियम फीचर्स जैसे स्लाइडिंग डोर इसमें शायद न दिए जाएं. इसके डिजाइन में Maruti Baleno और Fronx जैसी कारों के कुछ एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह मॉडर्न और स्टाइलिश लगेगी.

बैटरी और रेंज कितनी होगी?

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के विकल्प मिल सकते हैं. छोटी बैटरी के साथ करीब 440 किमी और बड़ी बैटरी के साथ लगभग 543 किमी तक की रेंज मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसमें वही पावरट्रेन इस्तेमाल किया जाएगा जो ई-विटारा में दिया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बेहतर होंगी.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी क्या मिल सकती है?

इस नई 7-सीटर EV में कई आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा आरामदायक सीट्स, अच्छा केबिन स्पेस और फैमिली के लिए जरूरी सभी सुविधाएं इसमें शामिल हो सकती हैं.

कब हो सकती है लॉन्च?

अभी कंपनी ने इस कार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसका प्रोडक्शन जल्द शुरू हो सकता है. उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल में इसे बाजार में उतारा जा सकता है. खास बात ये भी है कि टोयोटा भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार ला सकती है, जिससे ग्राहकों को और विकल्प मिलेंगे.

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