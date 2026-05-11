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भारत में कीमत 7 लाख तो पाकिस्तान में 60 लाख में लॉन्च हुई ये कार, जानिए जरूरी डिटेल्स

Fronx Price: पाकिस्तान में Suzuki Fronx को Pak Suzuki ने लॉन्च किया है. वहां इस SUV की कीमत लगभग 60 लाख पाकिस्तानी रुपये बताई जा रही है. भारतीय रुपये में देखें तो यह कीमत काफी ज्यादा पड़ती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 11 May 2026 02:13 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के कार बाजार की तुलना अक्सर होती रहती है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय Maruti Suzuki Fronx बनी है. भारत में यह SUV काफी पॉपुलर हो चुकी है और अब इसे पाकिस्तान में भी लॉन्च किया गया है. हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी इसकी कीमत को लेकर हो रही है. भारत में जिस Fronx को लोग लगभग 7 से 12 लाख रुपये के बीच खरीद सकते हैं. वहीं इस SUV की कीमत पाकिस्तान में करीब 60 लाख रुपये तक पहुंच गई है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग दोनों देशों की कीमतों की तुलना कर रहे हैं और इस बड़े अंतर पर चर्चा कर रहे हैं.

कितनी है पाकिस्तान में गाड़ी की कीमत?

पाकिस्तान में Suzuki Fronx को Pak Suzuki ने लॉन्च किया है. वहां इस SUV की शुरुआती कीमत लगभग 60 लाख पाकिस्तानी रुपये बताई जा रही है. भारतीय रुपये में देखें तो यह कीमत भारत की तुलना में काफी ज्यादा पड़ती है. इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. पाकिस्तान में कारों पर भारी टैक्स लगाया जाता है, वहीं वहां की आर्थिक स्थिति और करेंसी की कमजोरी भी गाड़ियों को महंगा बना देती है. इसके अलावा कई कारों के पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है.

अगर भारत की बात करें तो Maruti Suzuki ने Fronx को एक स्टाइलिश और किफायती SUV के रूप में पेश किया है. यह कार खासतौर पर युवाओं और फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें स्पोर्टी डिजाइन, LED लाइट्स, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. यही कारण है कि लॉन्च के बाद से ही इसकी बिक्री काफी अच्छी रही है. 

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

पाकिस्तान में लॉन्च हुई Fronx के फीचर्स भी काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं. वहां इस SUV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है.इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, क्रूज कंट्रोल, की-लेस एंट्री, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम इंटीरियर जैसी सुविधाएं दी गई हैं.यानी फीचर्स के मामले में यह SUV काफी एडवांस मानी जा रही है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में यह SUV लोकली असेंबल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत काफी ज्यादा है.वहीं भारत में Maruti Suzuki का बड़ा प्रोडक्शन नेटवर्क होने के कारण गाड़ियों की लागत कम रहती है.भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक है, इसलिए यहां कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और ग्राहकों को कम कीमत में कारें उपलब्ध करा पाती हैं.

पाकिस्तान में महंगी कारों की सबसे बड़ी वजह टैक्स स्ट्रक्चर और आयात पर निर्भरता है. वहीं भारत में स्थानीय उत्पादन ज्यादा होने से कारों की कीमतें अपेक्षाकृत कम रहती हैं. यही कारण है कि एक ही कंपनी की SUV दोनों देशों में इतने बड़े कीमत अंतर के साथ बिक रही है.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 11 May 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Suzuki Fronx Pak Suzuki
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