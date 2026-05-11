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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Mahindra की गाड़ियों में मिलेगा दमदार माइलेज, इन SUVs में मिलने जा रही हाइब्रिड तकनीक

अब Mahindra की गाड़ियों में मिलेगा दमदार माइलेज, इन SUVs में मिलने जा रही हाइब्रिड तकनीक

Mahindra Hybrid SUVs: अब बाजार तेजी से बदल रहा है और ग्राहक ऐसे वाहन चाहते हैं जो ताकतवर होने के साथ-साथ ज्यादा माइलेज भी दें. यही वजह है कि कंपनी अब हाइब्रिड तकनीक पर ध्यान दे रही है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 11 May 2026 11:54 AM (IST)
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भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बदल रहा है और अब कार कंपनियां सिर्फ दमदार इंजन ही नहीं, बल्कि बेहतर माइलेज और कम पॉल्यूशन वाली तकनीक पर भी ध्यान दे रही हैं. इसी वजह से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है. देश की बड़ी ऑटो कंपनी Mahindra भी अब इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है.

फिलहाल महिंद्रा के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेट्रोल और डीजल इंजन वाले कई मॉडल मौजूद हैं, लेकिन कंपनी की सबसे ज्यादा बिक्री डीजल SUVs से होती है. आने वाले समय में सरकार के सख्त प्रदूषण नियम लागू होने वाले हैं, ऐसे में महिंद्रा के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपनाना काफी जरूरी माना जा रहा है.

महिंद्रा का ध्यान अब हाइब्रिड तकनीक की ओर 

महिंद्रा की SUVs हमेशा से दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत इंजन के लिए जानी जाती हैं. खासतौर पर कंपनी की डीजल गाड़ियों को लोग काफी पसंद करते हैं. लेकिन अब बाजार तेजी से बदल रहा है और ग्राहक ऐसे वाहन चाहते हैं जो ताकतवर होने के साथ-साथ ज्यादा माइलेज भी दें. यही वजह है कि कंपनी अब हाइब्रिड तकनीक पर ध्यान दे रही है. हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी जाती है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है और गाड़ी ज्यादा स्मूद तरीके से चलती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिंद्रा का नया प्लेटफॉर्म पहले से ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों तकनीकों के लिए तैयार है. यानी कंपनी ने भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी नई गाड़ियों की तैयारी की है. फिलहाल Mahindra XUV 7XO में टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं, जबकि Mahindra XEV 9e पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV है. लेकिन आने वाले समय में XUV 7XO का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया जा सकता है.

बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद

इस हाइब्रिड SUV में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर के ट्रैफिक या कम स्पीड पर गाड़ी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में चल सकेगी. यानी कम दूरी और धीमी रफ्तार पर इंजन की आवाज लगभग सुनाई नहीं देगी और गाड़ी बेहद शांत तरीके से चलेगी. यही किसी भी हाइब्रिड कार की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है. 

इसके अलावा XUV 7XO हाइब्रिड में मौजूदा महिंद्रा पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में काफी बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है. अभी महिंद्रा के पेट्रोल इंजन दमदार परफॉर्मेंस तो देते हैं, लेकिन माइलेज के मामले में थोड़ा पीछे माने जाते हैं. हाइब्रिड तकनीक आने के बाद यही स्थिति बदल सकती है. इलेक्ट्रिक मोटर इंजन पर दबाव कम करेगी, जिससे ईंधन की बचत होगी और गाड़ी ज्यादा किफायती बनेगी.

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Published at : 11 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Mahindra And Mahindra Auto News Mahindra XUV 7XO Mahindra Hybrid SUVs
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