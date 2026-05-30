पेट्रोल नहीं, Ethanol पर दौड़ेगी नई Maruti Fronx, 4 जून को होने वाला है बड़ा खुलासा

Maruti Fronx Flex Fuel: भारत में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है. मारुति सुजुकी 4 जून को अपनी पहली Flex Fuel कार पेश करने की तैयारी में है. इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि कंपनी फ्रॉन्क्स Flex Fuel मॉडल से पर्दा उठाएगी, जिसे पहले भी विभिन्न ऑटो शो में दिखाया जा चुका है.

यह कार सामान्य पेट्रोल की बजाय E100 Ethanol फ्यूल पर चलने में सक्षम होगी. ऐसे समय में जब देश फ्यूल इंपोर्ट कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, यह तकनीक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यही वजह है कि ऑटो सेक्टर की नजरें अब Maruti के इस बड़े खुलासे पर टिकी हुई हैं.

क्या है Flex Fuel तकनीक और क्यों है खास

Flex Fuel तकनीक वाली कारें सामान्य पेट्रोल कारों से काफी अलग होती हैं. इनमें ऐसा खास फ्यूल सिस्टम लगाया जाता है जो E100 यानी 100 प्रतिशत Ethanol वाले ईंधन पर भी काम कर सकता है. सामान्य पेट्रोल कारें इस तरह के ईंधन पर नहीं चल सकतीं क्योंकि उनके इंजन और फ्यूल सिस्टम को इसके लिए डिजाइन नहीं किया जाता. Flex Fuel वाहनों में कई तकनीकी बदलाव किए जाते हैं ताकि इंजन अलग-अलग प्रकार के Ethanol मिश्रण को आसानी से संभाल सके.

यही कारण है कि ऐसी कारों की लागत सामान्य मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है. हालांकि इसके बदले पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है और पेट्रोल पर निर्भरता भी घटती है. सरकार लंबे समय से Ethanol आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और यह कार उसी योजना का हिस्सा मानी जा रही है.

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Fronx Flex Fuel क्यों बन सकती है गेम चेंजर

Maruti Suzuki पहले भी Flex Fuel तकनीक पर काम कर चुकी है. कंपनी ने Bharat Mobility Global Expo 2024 में Flex Fuel Wagon R प्रोटोटाइप दिखाया था, जबकि जापान में E85 सक्षम Fronx भी प्रदर्शित की गई थी. अब माना जा रहा है कि भारत में पेश होने वाली Fronx Flex Fuel देश की पहली E100 अनुकूल कार बन सकती है. हालांकि अभी इसकी कीमत और लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं हुआ है.

आने वाले समय में अन्य वाहन निर्माता भी इस तकनीक पर आधारित मॉडल ला सकते हैं. अगर देशभर में E100 फ्यूल की उपलब्धता बढ़ती है, तो Flex Fuel कारों का बाजार भी तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में Maruti Fronx Flex Fuel सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक नई दिशा की शुरुआत साबित हो सकती है.

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